Конте: «К „Роме“ отношусь с большим уважением»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ромой» в Лиге чемпионов.

«К „Роме“ отношусь с большим уважением. Горжусь, что Де Росси, Флоренци и Эль-Шаарави играли под моим руководством. У меня до сих пор мурашки бегут по телу, когда я вспоминаю наше путешествие на Евро-2016. Даниэле - прекрасный человек и замечательный футболист. Конечно, мне трудно считать этих ребят противниками, ведь мы столько пережили вместе прошлым летом», - сказал Конте.

Напомним, что в минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Челси» на выезде обыграл «Атлетико» (2:1).

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