Конте рассчитывает на Морату в матче с «Ромой»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что он рассчитывает на нападающего Альваро Морату в предстоящей игре с «Ромой» в Лиге чемпионов. Напомним, что Мората только недавно восстановился после травмы бедра.

«Альваро Мората тренировался в общей группе, и я на него рассчитываю. Конечно, все эти кадровые проблемы никак не облегчают жизнь. Однако мы должны справиться с данной ситуацией. Если в вашей команде из строя выбывают футболисты вроде Канте, Мораты или Мозеса, то кому-то приходится играть без отдыха. В „Челси“ есть ребята, которые не привыкли играть в таком насыщенном графике», - сказал Конте.

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