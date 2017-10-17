Сауль: «Игра с „Карабахом“ для нас важнее, чем просто возможность заработать три очка»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Карабахом» в Лиге чемпионов.

«Предстоящая игра для нас важнее, чем просто возможность заработать три очка. Мы привыкли играть с такими командами, и понимаем, что нельзя расслабляться. Соперник будет играть перед родными болельщиками, много бегать. Несмотря на это, планируем вернуться в Испанию с приемлемым результатом», - сказал Сауль.

Напомним, что в прошлом туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» проиграл «Челси» (1:2).

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