Моуриньо: «Я не подписываю новый контракт с МЮ. В ПСЖ я тоже не ухожу»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо опроверг слухи о новом пятилетнем контракте с манкунианцами, а также о его возможном уходе в ПСЖ.

«Ничего подобного. Я не подписываю новый контракт с МЮ и не ухожу в ПСЖ. У меня есть действующий договор, вот и всё. Текущее соглашение действует до лета 2019 года, сейчас на дворе октябрь 2017, поэтому мне нечего сказать по этому поводу. Единственная верная информация - МЮ, как я и говорил, не станет моим последним клубом. Думаю, в современном футболе невозможно быть 15 или 20 лет у руля одной команды, Венгер - последний в своём роде».

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