Алонсо: «В матче с „Ромой“ у нас есть возможность реабилитироваться перед болельщиками»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ромой» в Лиге чемпионов.

«У нас есть отличная возможность реабилитироваться перед своими болельщиками. Все мотивированы до предела и настроены завоевать три очка. На этой неделе у нас два важных матча, первый из которых - в Лиге чемпионов против „Ромы“. Наша задача - первое место в группе, и завтра мы можем приблизиться к ее решению. Потом уже будем думать, как снова начать выигрывать в Премьер-Лиге», - сказал Алонсо.

Напомним, что в минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Челси» на выезде обыграл «Атлетико» (2:1).

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