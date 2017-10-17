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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 1:1 Севилья (до 19)
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Колодин завершил карьеру

сегодня, 19:19

Бывший защитник сборной России Денис Колодин сообщил, что завершил карьеру футболиста.

«Можно сказать, что я официально завершил карьеру. Хочу тренировать детей в футбольной школе. Варианты всегда есть».

В РФПЛ 35-летний Колодин выступал за «Уралан», «Крылья Советов», московское «Динамо», «Ростов» и «Волгу». Также выступал за саратовский «Сокол». В элите Колодин провел 244 матча, забив 20 голов. Также на его счету 23 матча за сборную России.

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Все комментарии
ROMA DROGBA
сегодня в 20:09
На секунду показалось что Кокорин. Мгновение счастья...
MaxForCSKA
сегодня в 20:06
я уж думал он давно карьеру завершил
Василий 50
сегодня в 19:57
Пора пришла.
Такое решение принимает любой игрок, рано или поздно.
Посмотрим, какой из него получится тренер, игрок был известный.
Спартач-болельщик
сегодня в 19:54
а сейчас есть кто-то из россиян с похожим ударом ?
Хороший Малый
сегодня в 19:51
Zenit0077
сегодня в 19:48
Добрый вечер!
Gangnam_Style
сегодня в 19:47
Руки прочь от детей, извращенец! Ишь ты чо задумал... детей он тренировать мол захотел... Подозрительный типок, в общем.
Россия впереди всех
сегодня в 19:45
После евро получил травму и все. пропал
Zimmer
сегодня в 19:45
Хороший защитник.
Филипповых
сегодня в 19:39
Помню его пушечные выстрелы. Добротный игрок и защ в целом.
Константин Каплий
сегодня в 19:35
Только только прочитал статью 10 лет спустя, где сейчас победители англичан и вот тебе
alfranza
сегодня в 19:30
Парень с сумасшедшем ударом издали. Удачи в обычной жизни!
Остапчук 67
сегодня в 19:28
Похвально то, что Колодин хочет работать с детьми.
Евгений Сибель
сегодня в 19:28
Спасибо за детство. То Динамо было самое лучшее
ARMENIAN
сегодня в 19:26
мог бы ещё за Арарат погонять))) молодой, перспективный
Вася Пупкин 1
сегодня в 19:26
Гроза голландцев!))
da83
сегодня в 19:25
О как ! Я думал, он лет 10 как завершил.
Mikki
сегодня в 19:21
Пушка страшная (с)
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