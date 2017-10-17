Колодин завершил карьеру

Бывший защитник сборной России Денис Колодин сообщил, что завершил карьеру футболиста.

«Можно сказать, что я официально завершил карьеру. Хочу тренировать детей в футбольной школе. Варианты всегда есть».

В РФПЛ 35-летний Колодин выступал за «Уралан», «Крылья Советов», московское «Динамо», «Ростов» и «Волгу». Также выступал за саратовский «Сокол». В элите Колодин провел 244 матча, забив 20 голов. Также на его счету 23 матча за сборную России.

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