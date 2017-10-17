Сборная России 23 марта в Москве сыграет с Бразилией

Пресс-служба РФС сообщила о том, что 23 марта 2018 года сборная России в Москве сыграет товарищеский матч с командой Бразилии. Стадион и время начала встречи РФС объявит позже. Ранее сообщалось о том, что в ноябре текущего года сборная России встретится с Аргентиной и Испанией.
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Одни-вот молодцы, проверим себя на сильном сопернике,
А другие-смысл, нас всёравно разнесут, ксати это теже люди, которые пишут, почему не приглашают сильные сборные? А кие- то там Ираны, Ираки и прочии Катары... Вот как- то так, мои дорогие любители футбола.
Одни-вот молодцы, проверим себя на сильном сопернике,
А другие-смысл, нас всёравно разнесут, ксати это теже люди, которые пишут, почему не приглашают сильные сборные? А кие- то там Ираны, Ираки и прочии Катары... Вот как- то так, мои дорогие любители футбола.