Сборная России 23 марта в Москве сыграет с Бразилией

Пресс-служба РФС сообщила о том, что 23 марта 2018 года сборная России в Москве сыграет товарищеский матч с командой Бразилии. Стадион и время начала встречи РФС объявит позже. Ранее сообщалось о том, что в ноябре текущего года сборная России встретится с Аргентиной и Испанией.

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