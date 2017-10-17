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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 1:1 Севилья (до 19)
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Сборная России 23 марта в Москве сыграет с Бразилией

сегодня, 17:13

Пресс-служба РФС сообщила о том, что 23 марта 2018 года сборная России в Москве сыграет товарищеский матч с командой Бразилии. Стадион и время начала встречи РФС объявит позже. Ранее сообщалось о том, что в ноябре текущего года сборная России встретится с Аргентиной и Испанией.

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Все комментарии
Сочинский
сегодня в 17:26
Ну тут, как всегда два лагеря...
Одни-вот молодцы, проверим себя на сильном сопернике,
А другие-смысл, нас всёравно разнесут, ксати это теже люди, которые пишут, почему не приглашают сильные сборные? А кие- то там Ираны, Ираки и прочии Катары... Вот как- то так, мои дорогие любители футбола.
Багров-брат
сегодня в 17:25
Интересно после всех матчей посмотреть на выражение лица Саламыча...)))
juchok
сегодня в 17:23
опять договорняки катать будут, как с Бельгией!
susanin ultrazenith
сегодня в 17:22
И сделает их 3:0 как минимум!
drug01
сегодня в 17:20
Это прекрасно
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