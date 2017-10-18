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Таски: «Это был один из величайших матчей в истории „Спартака“»

сегодня, 02:46
СпартакСпартак5 : 1СевильяСевильяМатч завершен

Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился впечатлениями от победы над «Севильей» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов (5:1):

«Это один из величайших матчей в истории „Спартака“. Мы очень хорошо сыграли и справедливо победили со счётом 5:1. В первом тайме страха не было, но мы понимали, что перед нами „Севилья“ – это крутая команда. С ними непросто. В первом тайме нам немного повезло. Но дальше мы действовали очень грамотно – это как раз то, чего требовал от нас тренер.

Сейв Комбарова? Молодец! Если бы пропустили в этот момент, „Спартаку“ было бы гораздо сложнее. После этого спасения мы стали играть лучше. Глушаков – важный игрок для нашей команды. Он хорошо провёл последние два матча – надеюсь, что и в будущем проявит себя. Всей команде нужно играть с такой же самоотдачей. Только так можно добиться прогресса. Промес тоже молодец, результат складывается в том числе благодаря его усилиям.

Болельщики спросили, останусь ли я. У меня контракт до конца сезона. Но мы с клубом находимся в диалоге – уверен, что мы найдём решение, которое устроит всех. Я бы хотел остаться в „Спартаке“».

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Все комментарии
Suriand
сегодня в 03:25
Таски добротный защитник,но не топовый,если и уйдет не думаю что команда сильно ослабнет.
cevin cigan
сегодня в 02:51
Таски с пелёнок в Спартаке?(в истории!!!)Спартак обыгрывал и наш Реал,с Марадоной бодался,да много в истории крутых матчей было!
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