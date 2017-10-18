Манчини: «Слова Путина о „Зените“? Я не могу быть не согласен с нашим президентом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини перед матчем Лиги Европы с «Русенборгом» поделился мнением о состоянии газона на арене «Санкт-Петербург», а также отметил, что не может не согласиться с президентом России Владимиром Путиным. На недавнем заседании совета по развитию физической культуры и спорта Путин заметил, что в «Зените» в игре против «Реала Сосьедад» (3:1) играло «восемь человек иностранцев, два гражданина России и один вратарь».

«Все готовы к матчу, но кто-то будет вынужден остаться вне заявки.

Не знаю, почему после матча с „Арсеналом“ газон на стадионе не перестелили полностью. Мне кажется, поле сейчас получше выглядит, чем в матче против „Реала Сосьедад“.

Путин намекнул, что надо уделять больше внимания российским игрокам? Я не могу быть не согласен с нашим президентом (смеется)».

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