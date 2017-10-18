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Манчини: «Слова Путина о „Зените“? Я не могу быть не согласен с нашим президентом»

сегодня, 12:55
ЗенитЗенит-:-РусенборгРусенборгЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини перед матчем Лиги Европы с «Русенборгом» поделился мнением о состоянии газона на арене «Санкт-Петербург», а также отметил, что не может не согласиться с президентом России Владимиром Путиным. На недавнем заседании совета по развитию физической культуры и спорта Путин заметил, что в «Зените» в игре против «Реала Сосьедад» (3:1) играло «восемь человек иностранцев, два гражданина России и один вратарь».

«Все готовы к матчу, но кто-то будет вынужден остаться вне заявки.

Не знаю, почему после матча с „Арсеналом“ газон на стадионе не перестелили полностью. Мне кажется, поле сейчас получше выглядит, чем в матче против „Реала Сосьедад“. 

Путин намекнул, что надо уделять больше внимания российским игрокам? Я не могу быть не согласен с нашим президентом (смеется)».

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Все комментарии
Serge Boykov
сегодня в 13:09
А до этого он говорил, что хочет известных игроков пригласить в Зенит под ЛЧ! Следущие его слова будут про Мутко и Миллера...
Spartak_Rulit
сегодня в 13:07
Ну и? В 2010 году в финале ЛЧ в стартовом составе миланского Интера не оказалось ни одного итальянца.Сомневаюсь,что тогдашний глава Италии Джорджо Наполитано хоть как-то возмущался по этому поводу,и уж тем более высказывал это президенту Интера Моратте.
Miaf
сегодня в 13:06
Трабукки: «Целых 6 граждан РФ бегают за „Спартак“ в ЛЧ. Истинно русская игра - футбол!»
SanitarForest
сегодня в 13:06
в том то и дело что президент "ваш"...когда же у нас уже наш будет...
goalaktika
сегодня в 13:04
Я не могу быть не согласен с "нашим" президентом)
derrik2000
сегодня в 13:02
"Я не могу быть не согласен с НАШИМ Президентом"???
А что, Манчини подал заявление о приобретении российского гражданства??? )))))
Chuhanesburg
сегодня в 13:01
Он не твой президент (смеюсь)
жменя семечек
сегодня в 13:01
с вовой может спорить только больной) ну и шевчук иногда)
RUSTY8
сегодня в 13:01
всё...воскресенье его точно Кисель покажет)))
Президент Барселоны
сегодня в 13:00
Даже если ты будешь не согласен, это ровным счётом ни на что не повлияет. В нашей стране так.
Y.N.W.A.
сегодня в 12:58
Всего несколько месяцев в России, а уже знает, что с президентом этой страны нельзя быть несогласным)
drug01
сегодня в 12:57
Надо делать вывод
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