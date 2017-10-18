Министр спорта РФ: «„Спартак“ выходит из кризиса»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Какого результата добьется «Спартак» в матче 3-го тура ЛЧ против «Севильи»?
    Москвичи победят!
    29%
    882
    Будет ничья
    18%
    568
    Испанцы возьмут три очка
    51%
    1569
    Затрудняюсь ответить
    2%
    72
    Всего голосов: 3091
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Беларусь. Высшая лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
19:00 сегодня Карабах -:- Атлетико М
21:45 сегодня ЦСКА -:- Базель
21:45 сегодня Бенфика -:- Ман Юнайтед
21:45 сегодня Андерлехт -:- ПСЖ
21:45 сегодня Бавария -:- Селтик
21:45 сегодня Челси -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Спортинг
21:45 сегодня Барселона -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 сегодня ЦСКА (до 19) -:- Базель (до 19)
17:00 сегодня Краснодар (до 19) -:- Кайрат (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
09:36
Гвардиола посвятил победу над «Наполи» каталонским сепаратистам, арестованным в Испании5
09:17
Два игрока «Севильи» пришли в раздевалку «Спартака» за футболками Промеса и Фернандо21
23:39
«Реал» и «Тоттенхэм» обменялись голами162
23:37
«Спартак» разгромил «Севилью»718
23:36
«Ливерпуль» забил семь мячей в ворота «Марибора»46
09:57
Бентеке может вернуться в строй «Кристал Пэлас» раньше ожидаемого срока0
09:24
«Севилья» не пропускала 5 голов в еврокубках с 1958 года11
09:04
Во Франции подтвердили планы сборной о базировании в Подмосковье на ЧМ-20181
08:55
Инсинье может пропустить матч с «Интером»3
08:43
Сборная Аргентины на время ЧМ-2018 планирует базироваться в подмосковных Бронницах8
08:36
Рагнар Сигурдссон: «Чемпионшип не сильно отличается от РФПЛ»6
08:25
Зидан: «Бензема с каждым днем становится лучше»8
07:58
Гюнеш: «Были бы рады увезти из Монако ничью, но возвращаемся в Турцию с победой»4
07:44
Консейсау: «„Лейпциг“ – очень мощная команда»1
07:32
Хазенхютль: «„Лейпциг“ мог и должен был забивать больше»0
07:17
Ван Бронкхорст: «„Фейеноорд“ постепенно приближается к уровню „Шахтёра“»1
07:01
Клопп: «„Ливерпуль“ показал лучший контрпрессинг за долгое время»2
06:37
Хавбек «Марибора»: «Трудно говорить что-либо после такого тяжёлого поражения»2
06:22
Сидибе: «Пока у „Монако“ есть шансы на выход в плей-офф, будем верить в успех»3
05:48
Дмитрий Комбаров: «Спасителем команды себя не чувствую. Отметил бы сегодня весь „Спартак“»10
05:30
Почеттино: «Сегодня вы увидели, почему я считаю Льориса одним из лучших вратарей мира»3
05:12
Сарабия: «Будет очень сложно принять это поражение от „Спартака“»7
04:56
Зидан: «„Реал“ недоволен результатом. Постараемся победить на „Уэмбли“»13
04:41
Бош: «Понимаем, что „Боруссия“ оказалась в затруднительном положении»1
04:25
Червиченко: «Пока в этом розыгрыше Лиги чемпионов „Спартаку“ везёт»40

Министр спорта РФ: «„Спартак“ выходит из кризиса»

сегодня, 09:46
СпартакСпартак5 : 1СевильяСевильяМатч завершен

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал победу «Спартака» над «Севильей» (5:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Такая победа „Спартака“ - результат удивительный, исторический. Выиграть 5:1 у „Севильи“, очень сильной и плотной команды, - это замечательный результат. Что касается шансов „Спартака“ на выход в плей-офф, то у него очень сложная группа. Но если в начале [сезона] были какие-то сложности, „Спартак“ переживал не самые лучшие моменты, то сейчас команда выходит из этого кризиса, возвращаются травмированные игроки.

Будем надеяться, что этот результат придаст „Спартаку“ уверенности. Эта победа войдет в историю спартаковского футбола».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Шуnя771
сегодня в 10:00
Конечно Спартак красавцы, но и возносить выше небес не надо - в конце то концов - не Ливерпуль, не Реал, не МЮ... в крайнем случае не Барселона))
Kyon ответил RDeanW
сегодня в 09:57
RDeanW:
пока фурсенко краснеет перед путиным за то, что выпустил 8 иностранцев на поле, спартак с 6 россиянами в старте выносит севилью 5:1 в лиге чемпионов
Сегодня за чаем тоже вспомнил эту ситуацию и посчитал кол-во наших ребяток в старте. Вывод один - гнать бакланов из сборной, уже есть готовый костяк, который попробовал Испанскую кровь :D
145532
сегодня в 09:55
Надоело это ,постоянно пишут про кризис ,вспомните ещё багаж Алейничева
spartak kursk
сегодня в 09:51
Это неудачи Зенита и подвиг Арсенала из Тулы вдохновили Спартак на собственные подвиги.
RDeanW
сегодня в 09:49
пока фурсенко краснеет перед путиным за то, что выпустил 8 иностранцев на поле, спартак с 6 россиянами в старте выносит севилью 5:1 в лиге чемпионов
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100