Министр спорта РФ: «„Спартак“ выходит из кризиса»

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал победу «Спартака» над «Севильей» (5:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Такая победа „Спартака“ - результат удивительный, исторический. Выиграть 5:1 у „Севильи“, очень сильной и плотной команды, - это замечательный результат. Что касается шансов „Спартака“ на выход в плей-офф, то у него очень сложная группа. Но если в начале [сезона] были какие-то сложности, „Спартак“ переживал не самые лучшие моменты, то сейчас команда выходит из этого кризиса, возвращаются травмированные игроки.

Будем надеяться, что этот результат придаст „Спартаку“ уверенности. Эта победа войдет в историю спартаковского футбола».

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