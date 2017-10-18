Манчини: «„Зениту“ с „Русенборгом“ не будет просто»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал предстоящую встречу с «Русенборгом».

«Все готовы к матчу. Правда, в Лиге Европы заявка меньше, так что кто-то останется вне её. „Русенборг“, безусловно, сильная команда, регулярно выступает в европейских турнирах. Будет сложная игра, это физически хорошо подготовленная команда. „Зениту“ просто точно не будет. У соперника много игроков с опытом выступления в Европе.

„Сборники“ прилетели в пятницу. Кто-то из Казани, а кто-то из Южной Америки. Решил не рисковать, поэтому не выставил многих на игру с „Арсеналом“. Когда так мало времени на восстановление, велик шанс получить травму. Сейчас все чувствуют себя очень хорошо и готовы сыграть завтра».



Ранее нападающий «Зенита» Александр Кокорин также поделился мыслями о матче с «Русенборгом».

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