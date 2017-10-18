Лебедев: «Никто не верил в победу „Спартака“»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Какого результата добьется «Спартак» в матче 3-го тура ЛЧ против «Севильи»?
    Москвичи победят!
    29%
    882
    Будет ничья
    18%
    568
    Испанцы возьмут три очка
    51%
    1569
    Затрудняюсь ответить
    2%
    72
    Всего голосов: 3091
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Беларусь. Высшая лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
19:00 сегодня Карабах -:- Атлетико М
21:45 сегодня ЦСКА -:- Базель
21:45 сегодня Бенфика -:- Ман Юнайтед
21:45 сегодня Андерлехт -:- ПСЖ
21:45 сегодня Бавария -:- Селтик
21:45 сегодня Челси -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Спортинг
21:45 сегодня Барселона -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 сегодня ЦСКА (до 19) -:- Базель (до 19)
17:00 сегодня Краснодар (до 19) -:- Кайрат (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
09:36
Гвардиола посвятил победу над «Наполи» каталонским сепаратистам, арестованным в Испании45
09:17
Два игрока «Севильи» пришли в раздевалку «Спартака» за футболками Промеса и Фернандо48
23:39
«Реал» и «Тоттенхэм» обменялись голами172
23:37
«Спартак» разгромил «Севилью»743
23:36
«Ливерпуль» забил семь мячей в ворота «Марибора»47
11:40
Джикия: «Они хотели нас похоронить, но не знали, что мы семена»0
11:27
Трабукки: «Целых 6 граждан РФ бегают за „Спартак“ в ЛЧ. Истинно русская игра - футбол!»13
11:19
«Зенит» провел тренировку в полном составе1
11:14
Де Брюйне: «Агент ведет переговоры с „Манчестер Сити“ по новому контракту»2
11:13
Амброзини: «„Интер“ не является претендентом на Скудетто»1
11:02
Гвардиола: «„Наполи“ - одна из лучших команд Европы»3
10:59
Хайнкес: «Однажды путь Нагельсманна приведет его в „Баварию“»0
10:44
РФПЛ усилила меры безопасности на матчах после звонков о минировании5
10:40
Льоренте: «Я все еще чувствую привязанность к „Ювентусу“»2
10:31
Рабах Маджер возглавит сборную Алжира0
10:29
«Саутгемптон» попытается подписать нападающего «Барселоны»1
10:21
Линекер: «Я один так считаю или Бензема действительно переоценивают?»12
10:19
«Барселона» следит за Вудберном4
09:57
Бентеке может вернуться в строй «Кристал Пэлас» раньше ожидаемого срока2
09:46
Министр спорта РФ: «„Спартак“ выходит из кризиса»17
09:24
«Севилья» не пропускала 5 голов в еврокубках с 1958 года27
09:04
Во Франции подтвердили планы сборной о базировании в Подмосковье на ЧМ-20183
08:55
Инсинье может пропустить матч с «Интером»5
08:43
Сборная Аргентины на время ЧМ-2018 планирует базироваться в подмосковных Бронницах13
08:36
Рагнар Сигурдссон: «Чемпионшип не сильно отличается от РФПЛ»9

Лебедев: «Никто не верил в победу „Спартака“»

сегодня, 11:21
СпартакСпартак5 : 1СевильяСевильяМатч завершен

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился своим мнением после победы «Спартака» над «Севильей». 

«Все болельщики России, вне зависимости от того, за какие клубы они болеют, должны сказать „спасибо“ „Спартаку“, его игрокам и главному тренеру за матч против „Севильи“. Это лучшее, что в XXI веке показывали российские клубы в Лиге чемпионов, не считая победы бердыевского „Рубина“ над „Барселоной“ в Барселоне. Эти два матча войдут в летопись российского футбола. Игра „Спартака“ против „Севильи“ обязательно должна быть использована во всех детско-юношеских школах нашей страны, чтобы учить наших детей.

„Спартак“ вчера показал сумасшедший футбол. Наверное, кроме Промеса, Глушакова и Карреры, никто не ждал такого исхода. Все болельщики „Спартака“ в парламенте делали ставки, с каким счётом команда проиграет. Никто не верил в победу, и уж тем более с таким крупным счётом. Поэтому надо сказать „спасибо“ „Спартаку“ за тот эмоциональный подарок, который он сделал всем болельщикам страны. Надеюсь, что эта победа не останется просто так и позволит москвичам выйти из группы».

Подарили праздник. «Спартак» грохнул «Севилью»!

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Alex12357 ответил MALOVAR
сегодня в 11:41
MALOVAR:
это только ты так думаешь ,а в ЛЧ играют ради престижа,болельщиков и денег,и чем дальше зайдешь тем больше выигрыш
О каком престиже может идти речь?Спартак?-Это смешно.
Goal2
сегодня в 11:39
Простой народ верил, как было всегда, в отличие от отцов командиров. Скорее в такой разгром мало кто верил.
MALOVAR ответил Alex12357
сегодня в 11:38
это только ты так думаешь ,а в ЛЧ играют ради престижа,болельщиков и денег,и чем дальше зайдешь тем больше выигрыш
Obdulio Varela
сегодня в 11:38
Любо, братцы, любо
Любо, братцы, жить!
Зинке марамойке
Лишь приходится тужить!

Алё гараж, в чём троллинг?
Дед Мазая
сегодня в 11:36
в парламенте делали ставки...(с)
Они еще на ставках зарабатывают?
Байкал Иркутск
сегодня в 11:35
Глядя на его отца Вову жирика понимаешь откуда у него мозги растут!
Obdulio Varela
сегодня в 11:34
    старина
    сегодня в 11:33
    Многие и сейчас не верят,например Донья Трамбон и прочие глорики цска и лазурной трубы
    mikysss
    сегодня в 11:31
    Может быть не с таким счетом, но все КБ верили в победу, не надо ля-ля
    Alex12357
    сегодня в 11:29
    Как бы не сыграл Спартак-его в Лиге Чемпионов всерьёз никто не воспринимает ,как и Севилью,а вот Реал-очень здорово сдал!
    Остапчук 67
    сегодня в 11:27
    Никто не верит в то, что ты нормальный политик.
    А в победу "Спартака" верили многие люди.
    Don trambon
    сегодня в 11:25
    Слабая группа у спартака, как ни крути.
    КЭТиК
    сегодня в 11:22
    Теперь очередь ЦСКА удивлять.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100