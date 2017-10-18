Лебедев: «Никто не верил в победу „Спартака“»

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился своим мнением после победы «Спартака» над «Севильей».

«Все болельщики России, вне зависимости от того, за какие клубы они болеют, должны сказать „спасибо“ „Спартаку“, его игрокам и главному тренеру за матч против „Севильи“. Это лучшее, что в XXI веке показывали российские клубы в Лиге чемпионов, не считая победы бердыевского „Рубина“ над „Барселоной“ в Барселоне. Эти два матча войдут в летопись российского футбола. Игра „Спартака“ против „Севильи“ обязательно должна быть использована во всех детско-юношеских школах нашей страны, чтобы учить наших детей.

„Спартак“ вчера показал сумасшедший футбол. Наверное, кроме Промеса, Глушакова и Карреры, никто не ждал такого исхода. Все болельщики „Спартака“ в парламенте делали ставки, с каким счётом команда проиграет. Никто не верил в победу, и уж тем более с таким крупным счётом. Поэтому надо сказать „спасибо“ „Спартаку“ за тот эмоциональный подарок, который он сделал всем болельщикам страны. Надеюсь, что эта победа не останется просто так и позволит москвичам выйти из группы».



Подарили праздник. «Спартак» грохнул «Севилью»!

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