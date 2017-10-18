Мельгарехо: «Мы заслужили победу»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо поделился мыслями о победе над «Севильей».

«В принципе особых нервов у меня не было. Я успел немного размяться за то время, что у меня было после печального известия о травме, а потом быстро вошёл в игру и начал набирать обороты уже по ходу матча. Можно сказать, что разминка продолжалась ещё какое-то время после того, как я вышел на замену. Рад, что мне удалось быстро адаптироваться к ритму встречи и быть полезным „Спартаку.

Массимо Каррера хотел от меня, чтобы я много вступал в борьбу, боролся за каждый мяч и побеждал в индивидуальных единоборствах. Каррера попросил, чтобы я помог команде победить.

Мы показали, что футбол – это не только динамика и физические возможности, данные с рождения. Мы провели очень хороший матч во всех смыслах и заслужили победу“.



Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев также поделился своим мнением о победе „Спартака“.

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