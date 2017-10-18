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    Какого результата добьется «Спартак» в матче 3-го тура ЛЧ против «Севильи»?
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Мельгарехо: «Мы заслужили победу»

сегодня, 13:11
СпартакСпартак5 : 1СевильяСевильяМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо поделился мыслями о победе над «Севильей». 

«В принципе особых нервов у меня не было. Я успел немного размяться за то время, что у меня было после печального известия о травме, а потом быстро вошёл в игру и начал набирать обороты уже по ходу матча. Можно сказать, что разминка продолжалась ещё какое-то время после того, как я вышел на замену. Рад, что мне удалось быстро адаптироваться к ритму встречи и быть полезным „Спартаку.

Массимо Каррера хотел от меня, чтобы я много вступал в борьбу, боролся за каждый мяч и побеждал в индивидуальных единоборствах. Каррера попросил, чтобы я помог команде победить.

Мы показали, что футбол – это не только динамика и физические возможности, данные с рождения. Мы провели очень хороший матч во всех смыслах и заслужили победу“. 

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев также поделился своим мнением о победе „Спартака“. 

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Все комментарии
mikysss
сегодня в 14:25
Ну что, тут скажешь, молодец. Не забитый испанцами гол, благодаря Комбарику психологически надломил их. а забитый Мельгарехо гол их добил окончательно, закономерно всё
CTAPbIU
сегодня в 14:21
Я не могу выделить не одного игрока из вчерашнего состава. Все играли на высоте своих возможностей, показали отличную игру и фантастический результат! Ну может у Куинси немного больше, чем у других получилось. А так, каждый отработал на пределе своих возможностей! Так держать Спартак! Так держать Массимо!
drug01
сегодня в 14:15
Спасибо за победу!
pereletnii
сегодня в 14:13
Сколько федун отбашлял севильцам за сливчик?
за
сегодня в 14:08
Орех последние матчи радует!
spartak kursk
сегодня в 13:59
100% ВЫ ЗАСЛУЖИЛИ ПОБЕДУ!!!!
Спасибо,что проснулся от литургического сна и начал приносить реальную пользу команде.
Можешь ведь.
Так доказывай это в каждой игре.

Ну а гол-это та самая вишенка,которая украсит любой торт.
112910415
сегодня в 13:50
Ура!
MALOVAR
сегодня в 13:50
Мельгарехо : мы показали,что футбол это не 100 млн за трансферное окно в латинскую америку ...
Лоренцо,спасибо за чудный гол
tesch
сегодня в 13:40
Никаких сомнений! Отработали на все 100 процентов!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:29
МОЛОДЦЫ СПАРТАКОВЦЫ !
ДУМАЮ ДОЛЖНЫ ДОХОДИТЬ ДО ПОЛУФИНАЛА !!!!
жменя семечек
сегодня в 13:19
мы требуем продолжения банкета)
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:18
Победу заслужили...
Порадовали российских болельщиков.
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