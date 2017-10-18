Кучаев: «Не особо верил, что буду даже тренироваться с основой ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Базелем» вспомнил о своем забитом мяче в поединке с «Манчестер Юнайтед» (1:4).

«Я даже не особо верил, что буду тренироваться с основной командой (улыбается). Для меня выход на поле в матче с „Манчестером“ был очень поощрительным, это аванс, который надо отрабатывать. Думаю, всё, что произошло, очень поможет мне в плане профессионального роста. Ребята подначивали, что гол между ног вратарю идет за четыре (смеётся).

Было очень приятно, но радоваться в тот момент не хотелось, потому что все мысли были только о команде, о том, что мы проигрываем. Нам всем хотелось забить МЮ и второй гол, и я не был исключением».

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