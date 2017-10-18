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21:45 сегодня Челси -:- Рома
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Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 35’ ЦСКА (до 19) 1:0 Базель (до 19)
17:00 сегодня Краснодар (до 19) -:- Кайрат (до 19)
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Кучаев: «Не особо верил, что буду даже тренироваться с основой ЦСКА»

сегодня, 13:41

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Базелем» вспомнил о своем забитом мяче в поединке с «Манчестер Юнайтед» (1:4).

«Я даже не особо верил, что буду тренироваться с основной командой (улыбается). Для меня выход на поле в матче с „Манчестером“ был очень поощрительным, это аванс, который надо отрабатывать. Думаю, всё, что произошло, очень поможет мне в плане профессионального роста. Ребята подначивали, что гол между ног вратарю идет за четыре (смеётся).

Было очень приятно, но радоваться в тот момент не хотелось, потому что все мысли были только о команде, о том, что мы проигрываем. Нам всем хотелось забить МЮ и второй гол, и я не был исключением».

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ФорвардЪ
сегодня в 14:13
В другую команду что ли собирался перейти, раз не верил , что за основу играть будешь?!
MALOVAR
сегодня в 13:47
Арсен Венгер подтвердил ,что после ухода из клуба собирается возглавить Тульский Арсенал ,так же он рассказал ,что выполнит свое обещание Александру Головину ,которому он сказал ,что тот будет играть за Арсенал
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