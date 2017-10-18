Перес: «Не хочу критиковать ПСЖ»

Президент «Реала» Флорентино Перес, который ранее высказался за сохранение «Барселоной» места в Ла Лиге, прокомментировал значительные траты ПСЖ минувшим летом.

«Я не знаю, как они это сделали, не хочу критиковать близкий нам клуб. Но мы должны уважать финансовый фейр-плей. Думаю, если ПСЖ это сделал, значит, такая возможность у клуба была. В прошлом году мы тоже думали о Мбаппе, но у нас была собрана хорошая команда. У Мбаппе еще много лет впереди. Он принял правильное решение, перейдя в большой клуб в родном городе».

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