Капитан «Шерифа»: «У „Локомотива“ 25 хороших футболистов, сложно из них выбрать лучшего»

Капитан «Шерифа» Матео Сушич поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Локомотива»:

«У „Локомотива“ есть 25 хороших футболистов, сложно из них выбрать лучшего. Завтра посмотрим.

Будет тяжелая игра, но мы хотим показать, что мы сильная команда. Нам нужно набирать очки, чтобы выйти дальше, поэтому мы хотим выиграть. Для города Тирасполя - это важная игра, а для игроков это такой же матч, как против „Копенгагена“ и „Фастава“. Думаю, завтра будет очень интересная игра».

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