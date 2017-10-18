Иско: «Все игроки „Реала“ заслужили „Золотой мяч“»

Полузащитник «Реала» Иско прокомментировал свое включение в расширенный список претендентов на «Золотой мяч».

«Я считаю, что Криштиану Роналду должен выиграть „Золотой мяч“. Понимаю, что мне будет сложно оказаться в тройке. Среди тридцатки претендентов много хороших игроков. Но было бы мечтой выйти в финал. На самом деле все игроки „Реала“ заслуживают этого после невероятного прошлого сезона. В первую очередь нужно приносить пользу команде и выигрывать с нею трофеи».

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