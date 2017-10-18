Петржела: «„Зенит“ должен спокойно обыгрывать „Русенборг“, у петербуржцев лучше состав»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела считает, что «сине-бело-голубые» должны обыгрывать «Русенборг» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы:

«Какие трудности могут возникнуть у „Зенита“ в матче с „Русенборгом“? Думаю, что никаких проблем у „Зенита“ не возникнет.

Да, в предыдущем матче „Зенит“ уступил не самой сильной команде из России. Многие связывают это с тем, что команда не настроилась. Но в Чехии такого нет, что на одну команду ты настроился, а с другой играешь спустя рукава. Надо все матчи проводить одинаково хорошо и серьезно подходить к ним. Если ничего экстраординарного не произойдет, то „Зенит“ спокойно обыграет „Русенборг“. Просто потому, что у петербуржцев лучше состав».

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не считает, что петербуржцам в предстоящем матче будет легко.

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