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Петржела: «„Зенит“ должен спокойно обыгрывать „Русенборг“, у петербуржцев лучше состав»

сегодня, 17:52
ЗенитЗенит-:-РусенборгРусенборгЗавтра в 20:00 Не начался

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела считает, что «сине-бело-голубые» должны обыгрывать «Русенборг» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы:

«Какие трудности могут возникнуть у „Зенита“ в матче с „Русенборгом“? Думаю, что никаких проблем у „Зенита“ не возникнет.

Да, в предыдущем матче „Зенит“ уступил не самой сильной команде из России. Многие связывают это с тем, что команда не настроилась. Но в Чехии такого нет, что на одну команду ты настроился, а с другой играешь спустя рукава. Надо все матчи проводить одинаково хорошо и серьезно подходить к ним. Если ничего экстраординарного не произойдет, то „Зенит“ спокойно обыграет „Русенборг“. Просто потому, что у петербуржцев лучше состав».

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не считает, что петербуржцам в предстоящем матче будет легко.

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Все комментарии
Владимир Богатов
сегодня в 19:12
Сказал человек, тренировавший Зенит когда он получать 1:7 от Динамо...
ZENIT GOAL
сегодня в 18:19
Состав лучше, но игры нет ни хрена...
eaguar
сегодня в 18:16
Удачи Зениту в ЛЕ .
Алексей Буренин
сегодня в 18:13
Абсолютно верно, все ждут только победу Зенита
Шуnя771
сегодня в 18:11
Петржела смотрел Зенит - Арсенал... , Барселона - Рубин...
alfranza
сегодня в 18:00
Так же эксперты, мать их, говорили про скромный тульский Арсенал... А что в итоге?
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