Хуммельс: «На данный момент „Бавария“ не может считаться одной из лучших команд Европы»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс признает, что атмосфера внутри команды на данный момент не является идеальной:

«Да, нам нужно сплотиться и улучшить кое-что в плане отношений внутри команды.

Я бы не сказал, что все плохо, но есть вещи, которые находятся не на том уровне, чтобы мы могли считаться одной из лучших команд Европы. Уровень единства в команде должен снова вырасти».

Ранее Хуммельс рассказал о подготовке мюнхенцев ко встрече с «Селтиком» в Лиге чемпионов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте