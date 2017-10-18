Аллегри: «Ещё несколько недель назад Дибалу сравнивали с Месси»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выступил в защиту форварда Пауло Дибалы, который подвергся критике за два незабитых пенальти в последних матчах.

«Я разговаривал с ним, сказал, что ему нужно освободиться от плохих мыслей. Еще несколько недель назад его сравнивали с Месси. И он был похож на Месси. Разве нет? Затем не забил два пенальти. Дибала переживает важный момент в карьере. Это невероятный игрок, но он тоже может не забивать пенальти».

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