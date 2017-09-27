«Астана» и «Славия» обменялись голами

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Астаной» и «Славией» была зафиксирована ничья.
Астана, стадион «Астана Арена»
«Астана» – «Славия» Прага – 1:1 (1:1)
Голы: Томасов 42 - Нгадеу-Нгаджуи 18.
«Астана»: Ерич, Постников, Логвиненко, Шомко, Шитов, Маевский, Томасов (Муртазаев 82), Мужиков (Тагыберген), Бейсебеков, Твумаси, Кабананга.
Главный тренер: Станимир Стойлов.
«Славия» Прага: Ковар, Дели, Жугас, Соболь, Нгадеу-Нгаджуи, Стох, Ротань, Змргаль (Громада 62), Сикора (ван Бурен 87), Борил, Нецид (Шкода 73).
Главный тренер: Ярослав Шилхави.
Предупреждения: Мужиков 27, Жугас 32, Борил 39, Соболь 63, Постников 85.
Судья: Андреас Экберг.
В 1-м туре, напомним, «Астана» уступила «Вильярреалу», а «Славия» обыграла тель-авивский «Маккаби».
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