Мане восстанавливается с опережением графика

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане может вернуться на поле раньше, чем ожидалось.

Напомним, игрок получил травму в матче отборочного раунда чемпионата мира, играя в составе сборной Сенегала. Восстановление футболиста ориентировочно должно было растянуться на 6 недель.

Тем не менее, главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе заявил, что Мане уже начал работать по индивидуальной программе и должен приступить к тренировкам в общей группе на следующей неделе.

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