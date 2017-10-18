Бентеке может вернуться в строй «Кристал Пэлас» раньше ожидаемого срока

Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке может вернуться на поле к ноябрю. Футболист получил травму колена в конце сентября, и изначально предполагалось, что он пропустит более шести недель, но сам бельгиец настроен оптимистично.

«Всё идет очень хорошо, я очень доволен тем, что связки восстанавливаются так быстро. Надеюсь, смогу вернуться через пару недель», — сказал Бентеке.

В прошлом сезоне Бентеке забил 15 голов за 36 матчей в Премьер-Лиге, в этом же пока забитыми мячами отметиться не успел.

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