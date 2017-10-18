Инсинье может пропустить матч с «Интером»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье получил травму в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2). Футболист был заменен на 57-й минуте встречи из-за проблем с приводящей мышцей бедра, но, по мнению самого игрока, замена была произведена вовремя, и его здоровью не нанесен серьезный ущерб.

«Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем во время замены. В ближайшее время станет известно, смогу ли я сыграть с „Интером“».

«Наполи» опережает «Интер» на 2 очка. Матч между командами состоится в субботу на стадионе «Сан-Паоло».

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