ЦСКА - «Базель»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Базеля» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Игнашевич, А. Безеруцкий, Щенников, Вернблум, Головин, Миланов, Жамалетдинов, Витиньо.
Запас: Помазун, Набабкин, Натхо, Гордюшенко, Кучаев, Чалов, Оланаре.
«Базель»: Вацлик, Ланг, Аканжи, Сухи, Баланта, Петретта, Джака, Зуффи, Штеффен, Айети, М. Эльюнусси.
Запас: Салви, Франссон, Оберлин, Дье, Риверос, Иттен, Буа.
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