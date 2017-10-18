«Краснодар» забил девять мячей в ворота «Кайрата» в Юношеской Лиге УЕФА

В ответном матче 1-го раунда Юношеской Лиги УЕФА «Краснодар» разгромил «Кайрат» со счетом 9:0, а первая встреча завершилась вничью – 2:2.
Краснодар, стадион академии ФК «Краснодар»
«Краснодар» (U19) (Россия) – «Кайрат» (U19) (Казахстан) – 9:0 (4:0)
Голы: Уткин 7, Сулейманов 12, Игнатьев 15, Игнатьев 20, Игнатьев 51, Игнатьев 57, Куражов 58, Игнатьев 76 (пен), Куражов 90+2.
«Краснодар» (U19): Сафонов, Бородин, Ивашин, Иванов, Бочко, Уткин (Куражов 57), Текучев, Черников, Сулейманов (Григорян 61), Игнатьев, Сергеев (Байрамян 67).
Главный тренер: Мурад Мусаев.
«Кайрат» (U19): Жомарт, Суюнов, Аиторе, Оразов, Нурдалиев, Ярков (Сидоров 46), Алип, Ульшин (Сериков 79), Астанов, Бахтияров, Агзамбаев (Аиманов 46).
Главный тренер: Александр Арефьев.
Предупреждения: Ульшин 79, Черников 86.
Судья: Ярвинен (Финляндия).
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И если так себя проявляет молодёж,может стоит их уже подтягивать к основе!
И если так себя проявляет молодёж,может стоит их уже подтягивать к основе!
Дай, Бог, заиграть им во взрослой команде.
Дай, Бог, заиграть им во взрослой команде.
Жаль если этих двоих парнишек уведут...
Жаль если этих двоих парнишек уведут...
Да он расхвалил СПАРТАК, чем привел в изумление всю публику!
Да он расхвалил СПАРТАК, чем привел в изумление всю публику!
То то уткин ничего не высказался по поводу победы Спартака, а он тут голы закалачивает.
То то уткин ничего не высказался по поводу победы Спартака, а он тут голы закалачивает.