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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
19:00 Идет первый тайм, 10’ Карабах 0:0 Атлетико М
21:45 сегодня ЦСКА -:- Базель
21:45 сегодня Бенфика -:- Ман Юнайтед
21:45 сегодня Андерлехт -:- ПСЖ
21:45 сегодня Бавария -:- Селтик
21:45 сегодня Челси -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Спортинг
21:45 сегодня Барселона -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 2:3 Базель (до 19)
17:00 Матч завершен Краснодар (до 19) 9:0 Кайрат (до 19)
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«Краснодар» забил девять мячей в ворота «Кайрата» в Юношеской Лиге УЕФА

сегодня, 18:56
Краснодар (до 19)Краснодар (до 19)9 : 0Кайрат (до 19)Кайрат (до 19)Матч завершен

В ответном матче 1-го раунда Юношеской Лиги УЕФА «Краснодар» разгромил «Кайрат» со счетом 9:0, а первая встреча завершилась вничью – 2:2.

Краснодар, стадион академии ФК «Краснодар»

«Краснодар» (U19) (Россия) – «Кайрат» (U19) (Казахстан) – 9:0 (4:0)
Голы: Уткин 7, Сулейманов 12, Игнатьев 15, Игнатьев 20, Игнатьев 51, Игнатьев 57, Куражов 58, Игнатьев 76 (пен), Куражов 90+2.

«Краснодар» (U19): Сафонов, Бородин, Ивашин, Иванов, Бочко, Уткин (Куражов 57), Текучев, Черников, Сулейманов (Григорян 61), Игнатьев, Сергеев (Байрамян 67).
Главный тренер: Мурад Мусаев.

«Кайрат» (U19): Жомарт, Суюнов, Аиторе, Оразов, Нурдалиев, Ярков (Сидоров 46), Алип, Ульшин (Сериков 79), Астанов, Бахтияров, Агзамбаев (Аиманов 46).
Главный тренер: Александр Арефьев.

Предупреждения: Ульшин 79, Черников 86.

Судья: Ярвинен (Финляндия).

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Все комментарии
Шуnя771 ответил Serge Boykov
сегодня в 19:11
Serge Boykov:
Ого! За Кайрат точно воспитанники футбольной школы играли,а не просто парни со двора?! И если так себя проявляет молодёж,может стоит их уже подтягивать к основе!
Первая игра 2:2...
Serge Boykov
сегодня в 19:10
Ого! За Кайрат точно воспитанники футбольной школы играли,а не просто парни со двора?!
И если так себя проявляет молодёж,может стоит их уже подтягивать к основе!
MALOVAR ответил Шуnя771
сегодня в 19:09
тут и думать нечего .Спокойствие Селихова против невростении Акинфеева))
Остапчук 67
сегодня в 19:08
В составе "Краснодара" все россияне.
Дай, Бог, заиграть им во взрослой команде.
Шуnя771 ответил MALOVAR
сегодня в 19:08
MALOVAR:
Черчесов,ау
Он сейчас в раздумьях о Селихове и Игорьке...)
Шуnя771 ответил D.vil
сегодня в 19:07
D.vil:
Так скромненько проходим дальше))))
От скромности не захвораете...)

Жаль если этих двоих парнишек уведут...
MALOVAR
сегодня в 19:07
Черчесов,ау
D.vil
сегодня в 19:05
Так скромненько проходим дальше))))
Шуnя771 ответил Miaf
сегодня в 19:00
Miaf:
Голы: Уткин 7 То то уткин ничего не высказался по поводу победы Спартака, а он тут голы закалачивает.
Коллега!

Да он расхвалил СПАРТАК, чем привел в изумление всю публику!
Шуnя771
сегодня в 18:59
Ставьте на постоянку Сулейманова и Игнатьева за взрослых...
Miaf
сегодня в 18:59
Голы: Уткин 7
То то уткин ничего не высказался по поводу победы Спартака, а он тут голы закалачивает.
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