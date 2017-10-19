Бакка: «Я играл за худший „Милан“ в истории»

Нападающий «Вильярреала» Карлос Бакка вспомнил о годах, проведенных в «Милане». Напомним, что летом испанский клуб арендовал колумбийца у «россонери» на один сезон с возможностью выкупа.

«Я провел неплохие годы в „Милане“, если посмотреть на них с позиции личной статистики. Я добился поставленных перед собой целей. Да, мог бы выступить и лучше, но для этого необходима и помощь руководства клуба и команды.

Я играл за худший „Милан“ в истории. Президент Берлускони решил продать клуб, а с тренером Монтеллой и новым руководством мы по-разному смотрели на мир.

Тем не менее, я покинул „Милан“ с высоко поднятой головой, ведь я помог клубу выйти в еврокубки».

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