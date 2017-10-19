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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
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22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
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Бакка: «Я играл за худший „Милан“ в истории»

сегодня, 13:29

Нападающий «Вильярреала» Карлос Бакка вспомнил о годах, проведенных в «Милане». Напомним, что летом испанский клуб арендовал колумбийца у «россонери» на один сезон с возможностью выкупа.

«Я провел неплохие годы в „Милане“, если посмотреть на них с позиции личной статистики. Я добился поставленных перед собой целей. Да, мог бы выступить и лучше, но для этого необходима и помощь руководства клуба и команды.

Я играл за худший „Милан“ в истории. Президент Берлускони решил продать клуб, а с тренером Монтеллой и новым руководством мы по-разному смотрели на мир.

Тем не менее, я покинул „Милан“ с высоко поднятой головой, ведь я помог клубу выйти в еврокубки».

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Все комментарии
Санчо Панса
сегодня в 14:49
Возможно, ты и прав, Карлос! Во всяком случае, далеко не лучший) Да и нынешний Милан не далеко ушел от Милана прошлого сезона, если судить по результатам.
VIPded
сегодня в 14:46
Милан восстанет из пепла!!! Форза, россонери!!!
Mamaev ответил The Frei
сегодня в 14:41
The Frei:
Именно по этой причине ты, Бакка, играл в Милане, а не Отсасуне.
Бакка в Севилье был 3 бомбардиром примеры после сам-знаешь-кого
DadGods ответил Заратустра
сегодня в 14:29
Заратустра:
Это было в прошлой жизни. Сейчас милан середняк. Таким и должен оставаться.
Ну не знаю. Я вот, хоть и болею за МЮ, всегда уважал Итальянские команды. Лучше бы Барселона слилась до уровня "ниже плинтуса". А вот Милану желаю подняться!
RUSTY8 ответил Klose_Miro
сегодня в 14:29
Klose_Miro:
Худший Милан в истории строится сейчас, на наших глазах, с ускоглазыми повелителями и капитаном Бонуччи!
++++
это ж каким безмозглым должен быть, чтобы менять Бакка на Калинича
The Frei
сегодня в 14:25
Именно по этой причине ты, Бакка, играл в Милане, а не Отсасуне.
juchok ответил Заратустра
сегодня в 14:05
Заратустра:
Милан середняк. И никакие китайцы этого не исправят.
Заратустра ответил dimagas1
сегодня в 14:02
dimagas1:
ага,особенно когда они МЮ выносили в ЛЧ.
Это было в прошлой жизни. Сейчас милан середняк. Таким и должен оставаться.
dimagas1 ответил Заратустра
сегодня в 14:00
Заратустра:
Милан середняк. И никакие китайцы этого не исправят.
ага,особенно когда они МЮ выносили в ЛЧ.
RDeanW ответил MALOVAR
сегодня в 13:57
MALOVAR:
Головин,спустя пять лет : я играл за лучший Арсенал
не, не так)
Головин: «Я играл за „ЦСКА“... Господи, как же стыдно!»
))
MALOVAR
сегодня в 13:52
Головин,спустя пять лет : я играл за лучший Арсенал
iBragim2102
сегодня в 13:50
В лучший Милан, ты бы даже на скамейку не попал.
Заратустра
сегодня в 13:48
Милан середняк. И никакие китайцы этого не исправят.
juchok ответил Klose_Miro
сегодня в 13:41
Klose_Miro:
Худший Милан в истории строится сейчас, на наших глазах, с ускоглазыми повелителями и капитаном Бонуччи!
вот тут ты прав....
Шуnя771
сегодня в 13:39
Милан всегда хорош!
Red_team
сегодня в 13:38
"мы по-разному смотрели на мир" - по-моему форварду не нужно отвлекаться и "смотреть на мир", а нужно просто как можно больше забивать. Лирика тут неуместна
Zayac_65
сегодня в 13:37
Оставь Милан в покое. Говори про себя и свою статистику...
Lazio-Kiev ответил Klose_Miro
сегодня в 13:36
Klose_Miro:
Худший Милан в истории строится сейчас, на наших глазах, с ускоглазыми повелителями и капитаном Бонуччи!
Как по мне- отличный Милан!)
Klose_Miro
сегодня в 13:34
Худший Милан в истории строится сейчас, на наших глазах, с ускоглазыми повелителями и капитаном Бонуччи!
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