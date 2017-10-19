Виалли: «Мората эффективнее Лукаку»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Бразилия. Серия А
  • Чехия. Высшая лига
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 сегодня Астана -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
22:05 сегодня Милан -:- АЕК
  • Главные новости
  • Все новости
12:26
Промес претендует на награду игрока недели в Лиге чемпионов45
11:03
Бубнов: «Ставлю на „Зенит“»58
10:22
Анчелотти может возглавить сборную Хорватии на время чемпионата мира9
09:29
А. Ерёменко: «У Романа есть цель – вернуться в футбол. Он вернётся очень сильным»34
08:53
Ловчев: «После поражения от „Арсенала“ игроки „Зенита“ выскочат на поле обожжёнными»44
13:19
Фернандеш: «Проблем с алкоголем у меня не было»2
13:17
Чугайнов: «Нельзя сказать, что Бердыев - прям лучший тренер России, но точно один из»2
13:05
Ливайя: «Я влюблен в „Интер“, поэтому хочу забить „Милану“»0
12:56
Раньери: «Возглавить „Лион“? Никогда не говори „никогда“»0
12:45
Иммобиле близок к продлению контракта с «Лацио»1
12:45
«Тосно» потерял Быстрова на неделю5
12:33
Кейн: «Роналду был для меня образцом для подражания в юности»5
12:29
Мяч Глушакова в ворота «Севильи» претендует на гол недели в Лиге чемпионов10
12:23
РФС намерен ужесточить санкции за нарушение регламента2
12:13
На матче «Зенит» - «Русенборг» ожидается 51 тыс. зрителей34
11:44
«Челси» хочет заполучить 16-летнего игрока «Дженоа»3
11:26
Созин: «Закройте ЦСКА и разойдитесь»45
11:20
Ерохин: «Я бы не сказал, что в России играют только из-за больших денег»9
11:17
Видаль может продолжить карьеру в «Интере»2
11:11
Беллами о футболе Моуриньо: «У МЮ есть своя философия, стиль игры, которые важнее титулов»2
10:57
Бывший спонсор ЦСКА пытается отсудить у «армейцев» 1.17 млн евро24
10:54
В матче с «Шерифом» «Локомотив» поддержат 400 болельщиков2
10:49
Грушевский: «Игра ЦСКА в атаке оставила ощущение звенящей пустоты»10
10:43
Милик: «Восстановление идет хорошо»1
10:39
«Зенит» сыграет с «Русенборгом» в лазурной форме25

Виалли: «Мората эффективнее Лукаку»

сегодня, 13:07

Бывший нападающий «Челси» Джанлука Виалли сравнил форварда «синих» Альваро Морату с лидером атак «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку:

«Не сомневаюсь в том, что Морате по силам выиграть „Золотую бутсу“ АПЛ. У него свой особый стиль игры. Он не Диего Коста. Он не Лукаку, ведь не обладает физическими данными Ромелу, но при этом он эффективнее бельгийца. Морате нужна лишь пара шансов, чтобы забить. Лукаку постоянно создает остроту у чужих ворот, что хорошо для нападающего, но для гола ему необходимо 2-3 момента».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Red_team
сегодня в 13:21
Что еще мог сказать бывший игрок Челси? Эффективность напа = коэффициент его результативности, а она у Ромелу лучше, при том что он играл за середняки до МЮ(Челси не в счет), в отличии от Альваро, который за Юве и Реалы играл. А судить по огрызку нынешнего сезона глупо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100