Виалли: «Мората эффективнее Лукаку»

Бывший нападающий «Челси» Джанлука Виалли сравнил форварда «синих» Альваро Морату с лидером атак «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку:

«Не сомневаюсь в том, что Морате по силам выиграть „Золотую бутсу“ АПЛ. У него свой особый стиль игры. Он не Диего Коста. Он не Лукаку, ведь не обладает физическими данными Ромелу, но при этом он эффективнее бельгийца. Морате нужна лишь пара шансов, чтобы забить. Лукаку постоянно создает остроту у чужих ворот, что хорошо для нападающего, но для гола ему необходимо 2-3 момента».

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