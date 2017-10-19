Рязанцев: «Погода в Перми странная»

Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев рассказал о своей адаптации в пермском клубе, который его арендовал на сезон у «Зенита».

«Клуб устроен добротно, развивается. Тренировочный процесс тоже организован очень грамотно. Атмосфера вообще шикарная. Коллектив по-хорошему „сумасшедший“. Пацаны все дружелюбные, часто с ними встречаемся вне тренировок, общаемся. Такая атмосфера, наверное, самая главная сила команды.

Самое важное – это работа. Работа здесь есть и она мне нравится. А города, конечно, отличаются, что уж кривить душой.

Что удивляет в Перми? Сегодня как раз ехал и вспоминал, когда последний раз здесь, в Перми, светило солнце и не мог вспомнить. Давно, в общем. Погода здесь странная. Ощущение, будто над городом всегда нависает что-то. Солнца не так много. Говорят, в Питере мало солнца. Здесь его, наверное, еще меньше.

На месте чистого опорного полузащитника я играл только домашний матч с „Ростовом“. Понятное дело, что к любой позиции надо привыкать. И я на ней раньше очень мало играл. Действительно лучше всего чувствую себя на более атакующей позиции».

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