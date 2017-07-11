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Рязанцев проведет сезон в «Амкаре»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: аренда игроков, Зенит, Амкар, Рязанцев Александр
Сегодня, 22:30 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев отправился в аренду в «Амкар». Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.
Рязанцев выступал за «Москву», «Рубин» и «Урал». К «Зениту» присоединился в январе 2014-го, провел 58 матчей, забил 3 мяча и отдал 10 результативных передач.
В составе петербуржцев Рязанцев стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
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пол зп платит Зенит, пол Амкар.