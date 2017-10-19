«Лацио» добыл выездную победу над «Ниццей»

В поединке 3-го тура Лиги Европы «Лацио» в гостях обыграл «Ниццу».
Ницца, стадион «Альянс Ривьера»
«Ницца» – «Лацио» – 1:3 (1:1)
Голы: Балотелли 4 — Кайседо 5, Милинкович-Савич 65, Милинкович-Савич 89.
«Ницца»: Кардинале, Жалле (Срарфи 88), Ле Маршан, Данте , Марлон, Вальтер, Менди, Бурнер, Снейдер, Лис Мелу (Плеа 71), Балотелли.
Главный тренер: Люсьен Фавр.
«Лацио»: Стракоша, Баштуш, Луис Фелипе, Раду, Патрик, Мурджа, Ди Дженнаро (Альберто 60), Милинкович, Лулич, Нани (Иммобиле 60), Кайседо (Лейва 75).
Главный тренер: Симоне Индзаги.
Предупреждения: Менди 78, Рамос 86.
Судья: Томсон Крейг Александер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В другом поединке группы «Зюлте-Варегем» и «Витесс» расписали мировую.
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