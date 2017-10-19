Балотелли забил 7 голов и отметился ассистом в 8 последних матчах за «Ниццу»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли показывает впечатляющую результативность. Оказавшись в стартовом составе на матч с «Лацио», итальянец забил гол уже на 4-й минуте. Это уже 7-й забитый мяч футболиста за последние 8 матчей в составе своей команды. Также в одном из этих поединков форвард отметился результативной передачей.

В начале октября Балотелли отметил, что работает над своей физической подготовкой так, как не работал за последние несколько лет.

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