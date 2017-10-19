«Астана» не оставила шансов «Маккаби» и одержала первую победу в ЛЕ

В поединке 3-го тура группового этапа Лиги Европы (группа А) «Астана» разгромила «Маккаби» из Тель-Авива. Это первая победа казахстанского коллектива в турнире. Ранее «Астана» уступила «Вильярреалу» и сыграла вничью со «Славией».
Астана, стадион «Астана-Арена»
«Астана» – «Маккаби» – 4:0 (2:0)
Голы: Твумаси 33 (пен), Твумаси 42, Кабананга 47, Кабананга 52.
«Астана»: Ерич, Аничич, Логвиненко, Шомко, Шитов, Маевский, Бейсебеков (Тагыберген 85), Твумаси, Муртазаев, Кабананга, Мужиков (Граховац 68).
Главный тренер: Станимир Стойлов.
«Маккаби»: Райкович, Бабен, Бен-Хаим, Давидзадзе, Шпунгин, Баттоккио, Йейни, Перец (Рикан 46), Кьяртассон (Тиби 75), Блэкмэн, Сушич (Атар 46) .
Главный тренер: Жорди Кройф.
Предупреждения: Мужиков 13, Перец 33, Блэкмен 41, Шитов 61.
Судья: Сергей Бойко.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте