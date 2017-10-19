Определилась команда недели Лиги чемпионов по версии УЕФА. В команду попали следующие футболисты: Альфонс Ареоля, Трент Александер-Арнольд, Матс Хуммельс, Александр Коларов, Квинси Промес, Филиппе Коутиньо, Бернард, Таулант Джака, Эден Азар, Роберто Фирмино, Мохамед Салах.
Экватор. Групповой этап ЛЧ в середине пути
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А если серьезно... Месси - за гол Олимпиакосу медали не дают, такое и Бускетс может оформить. Пике - КК. Суарес сейчас на уровне Бензема играет.
А если серьезно... Месси - за гол Олимпиакосу медали не дают, такое и Бускетс может оформить. Пике - КК. Суарес сейчас на уровне Бензема играет.
акинфеев --- васин --- игнашевич --- березуцкий
акинфеев --- васин --- игнашевич --- березуцкий