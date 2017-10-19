«Ницца» - «Лацио»: стартовые составы

«Ницца» и «Лацио» объявили стартовые составы на матч 3-го тура Лиги Европы.
«Ницца»: Кандинале, Жалле, Ле Маршан, Данте, Марлон, Вальтер, Менди, Бурнер, Снейдер, Лис Мелу, Балотелли.
«Лацио»: Стракоша, Раду, Фелипе, Баштуш, Лулич, Милинкович-Савич, Ди Дженнаро, Мурджа, Патрик, Нани, Кайседо.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Ранее стало известно, что около 1700 болельщиков итальянского клуба посетят этот поединок.
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