Ливайя: «Я влюблен в „Интер“, поэтому хочу забить „Милану“»

Нападающий греческого АЕКа Марко Ливайя признался, что хотел бы сегодня забить гол в ворота «Милана».



«Я фанат „Интера“, я влюблен в этот клуб. Это была моя первая серьезная команда, в которой я начал забивать голы. Однако мне пришлось ее покинуть, так как в 18 лет очень сложно выдержать конкуренцию. Но „Интер“ остался в моем сердце и это одна из причин, почему я хочу забить „Милану“».



Ранее сообщалось, что Марко Ливайя летом перешел в АЕК.

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