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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
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22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
22:05 сегодня Милан -:- АЕК
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Ливайя: «Я влюблен в „Интер“, поэтому хочу забить „Милану“»

сегодня, 13:05
МиланМилан-:-АЕКАЕК22:05 Не начался

Нападающий греческого АЕКа Марко Ливайя признался, что хотел бы сегодня забить гол в ворота «Милана».

«Я фанат „Интера“, я влюблен в этот клуб. Это была моя первая серьезная команда, в которой я начал забивать голы. Однако мне пришлось ее покинуть, так как в 18 лет очень сложно выдержать конкуренцию. Но „Интер“ остался в моем сердце и это одна из причин, почему я хочу забить „Милану“».

Ранее сообщалось, что Марко Ливайя летом перешел в АЕК

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