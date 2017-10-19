Промес претендует на награду игрока недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес попал в число футболистов, номинированных на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В матче против «Севильи» хавбек записал на свой счет два гола и два ассиста.
Также на звание лучшего игрока недели претендуют следующие футболисты:
нападающий «Барселоны» Лионель Месси (гол и результативная передача в матче с «Олимпиакосом»),
нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд (гол во встрече с «Бенфикой»),
полузащитник «Челси» Эден Азар (два гола в матче с «Ромой»),
нападающий ПСЖ Неймар (гол в матче с «Андерлехтом»),
полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах (два гола и ассист в матче с «Марибором»),
нападающий «Бешикташа» Дженк Тосун (два гола в матче с «Монако»),
нападающий «Реала» Криштиану Роналду (гол в матче с «Тоттенхэмом»).
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Теперь глоры зенита и цска будут во всю глотку орать:
Ви всьё врьёте !!!
Теперь глоры зенита и цска будут во всю глотку орать:
Ви всьё врьёте !!!
Скучно стало без таких комментариев, но у авторов этих строк болезнь, после великолепной победы Спартака и они временно в коме, вот я и решил напомнить всем, что пишут всегда наши "доброжелатели " о Спартаке и его игроках.
Скучно стало без таких комментариев, но у авторов этих строк болезнь, после великолепной победы Спартака и они временно в коме, вот я и решил напомнить всем, что пишут всегда наши "доброжелатели " о Спартаке и его игроках.