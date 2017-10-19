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Промес претендует на награду игрока недели в Лиге чемпионов

сегодня, 12:26

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес попал в число футболистов, номинированных на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В матче против «Севильи» хавбек записал на свой счет два гола и два ассиста.

Также на звание лучшего игрока недели претендуют следующие футболисты:

нападающий «Барселоны» Лионель Месси (гол и результативная передача в матче с «Олимпиакосом»),
нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд (гол во встрече с «Бенфикой»),
полузащитник «Челси» Эден Азар (два гола в матче с «Ромой»),
нападающий ПСЖ Неймар (гол в матче с «Андерлехтом»),
полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах (два гола и ассист в матче с «Марибором»),
нападающий «Бешикташа» Дженк Тосун (два гола в матче с «Монако»),
нападающий «Реала» Криштиану Роналду (гол в матче с «Тоттенхэмом»).

Отдать свой голос можете здесь.

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Все комментарии
Морозовский
сегодня в 13:19
Промеса заслужил!
moskwa 09
сегодня в 13:19
по честноку ,хоть я и не являюсь болельщиком Промеса,но награду надо отдать ему....Из всех номинантов он играет за клуб,который из этого списка слабее остальных,тем более им противостояла севилья,нормальная,мощная команда,а значит ему было тяжелее такого добиться,из этой логике он должен получить награду
AntiherQ1488 ответил pereletnii
сегодня в 13:16
pereletnii:
спартак отшатал севилью покруче реала и барсы,с месями и прональдами,так что промеса награда,однозначно.
    ArS1886
    сегодня в 13:16
    Промес был одним из лучших из списка только Салах может составит конкуренцию.
    ПерекатиПоле
    сегодня в 13:15
    Промес тут без вариантов. 2 гола, 2 асиста, против не самой слабой команды розыгрыша ЛЧ.
    Хотя скорей всего, по привычке выберут Кристи, Месси или Азара.
    Джеко, который в гостевом матче 2 сделал, вообще не в списке.
    AntiherQ1488 ответил Мяучелo
    сегодня в 13:14
    Мяучелo:
    antiher, я тоже на премодерации, создавай новый акк!
    А чем это мешает?) Редактировать комменты я могу, вроде ничего не изменилось. Как узнать, что я на этой штуке?)
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 13:13
    А так достоин за этот один матч
    moskwa 09 ответил makkie
    сегодня в 13:13
    makkie:
    Промес почти весь матч был в тени, зато по статистике - аки Месси или КриРо в лучших матчах. Молодец! З.Ы. Кони, питерцы - не стесняемся, помогайте нам голосовать за Промеса :)))
    так куда отсылать на промеса?,поможем конечно)
    pereletnii
    сегодня в 13:13
    спартак отшатал севилью покруче реала и барсы,с месями и прональдами,так что промеса награда,однозначно.
    RDeanW
    сегодня в 13:12
    претендует? да он явно лучший. 2+2 с 6-м клубом в рейтинге уефа. о чем речь?
    Супервайзер ответил makkie
    сегодня в 13:12
    makkie:
    Промес почти весь матч был в тени, зато по статистике - аки Месси или КриРо в лучших матчах. Молодец! З.Ы. Кони, питерцы - не стесняемся, помогайте нам голосовать за Промеса :)))
    Казалось, что он был в тени, потому что его намертво держала Севилья. Но Антоха вырывался, обыгрывал, забивал и отдавал голевые пасы. Еще один огромный плюс ему к более очевидным заслугам.
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 13:12
    Хорошая компания,как то Квинси выглядит в еей белой вороной).
    pereletnii
    сегодня в 13:11
    Жаль уйдет зимой,блеснул четко,однозначно купят.
    denmig
    сегодня в 13:11
    рональду - гол, месси - гол. Антоха - 2 гола + 2 передачи!!!!!!!!!
    moskwa 09
    сегодня в 13:10
    рональду забил пенальти и тоже здесь))) так отдайте тогда комбарову ,он вообще спартак вытащил
    Ministri Krasnodar
    сегодня в 13:09
    Дадут роналде за 1 гол.
    pereletnii
    сегодня в 13:09
    Достоин однозначно.
    AntiherQ1488 ответил Мяучелo
    сегодня в 13:08
    Мяучелo:
    ещё сезон и Промеса выкупят, к сожалению.
    Примерно в одно время с Промесом, купили Маджида Уориса. Жаль, продали, почти сразу. Сейчас мог бы стоить огого. Квинси мужик - слово сдержал, и даже перевыполнил. Захочет уйти - ни слова плохого не скажу. Он уйдет на повышение, а не в Китай, доигрывать. Все честно.
    112910415
    сегодня в 13:07
    единство и борьба противоположностей
    блестящая игра Квинси дарит Спартаку победы... и приближает расставание
    Мяучелo
    сегодня в 13:07
    antiher, я тоже на премодерации, создавай новый акк!
    time out ответил makkie
    сегодня в 13:07
    makkie:
    Промес почти весь матч был в тени, зато по статистике - аки Месси или КриРо в лучших матчах. Молодец! З.Ы. Кони, питерцы - не стесняемся, помогайте нам голосовать за Промеса :)))
    Если бы ты предложил голосовать против, то кони подняли бы все четыре копыта, а бомжи даже бакланов подключили бы.
    Kwinto555
    сегодня в 13:06
    Квинси заслужил звание лучшего игрока недели.
    Супервайзер ответил LOpp
    сегодня в 13:06
    LOpp:
    почему к сожалению? Промес давно в клубе, ему нужно переходить в более сильный чемпионат, чтобы дальше развиваться. Спартак за его трансфер лямов 30-40 получит, и на эти деньги можно новых Промесов найти))
    Надо, чтоб сезон доиграл. А так, конечно, РФПЛ он сильно перерос.
    AntiherQ1488
    сегодня в 13:05
    А у меня чет хорошее настроение. Захожу на сайт с улыбкой. Может, это потому, что мы разгромили Севилью, а кони нанесли 0 ударов в створ против Базеля. Может потому, что меня разбанили. Может потому, что коней клеймят, а наши игроки в списке игроков недели.
    Даже и не знаю, но чет, как то радостно)
    MALOVAR
    сегодня в 12:59
    Вне сомнений
    makkie
    сегодня в 12:54
    Промес почти весь матч был в тени, зато по статистике - аки Месси или КриРо в лучших матчах. Молодец!

    З.Ы. Кони, питерцы - не стесняемся, помогайте нам голосовать за Промеса :)))
    Caniggia
    сегодня в 12:51
    2+2 против сильной команды - это круто! Было бы справедливо, тем более 4 очка больше никто не набрал.
    Супервайзер
    сегодня в 12:51
    8 октября 13:08
    Данные InStat не оставляют сомнений в том, что Куинси Промес против «Севильи» (5:1) выдал лучшую игру в жизни.

    Во вторник на «Открытие-Арене» 25-летний голландец забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Куинси впервые в своей клубной карьере набрал 4 балла по системе «гол+пас» в одной встрече. На уровне сборных он уже зарабатывал 4 очка: выступая за молодежную команду Нидерландов, Промес забил 3 мяча и отдал голевой пас в матче против сборной Шотландии (29 мая 2014 года). Также стоит отметить, что в текущем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов еще никому не удавалось набрать больше 3 очков по системе «гол+пас».

    По версии InStat Промес провел лучший матч в карьере. InStat Index футболиста по итогам игры с «Севильей» составил рекордные для него 479 баллов. Для сравнения, в текущем сезоне РФПЛ средний InStat Index Промеса составляет 323 балла, и это лучший показатель в чемпионате.


    Нападающие «Спартака» Промес и Луис Адриано в матче против «Севильи» стали лидерами по количеству успешных обводок. Оба игрока по 7 раз удачно пошли в обыгрыш. При этом голландцу потребовалось для этого 10 попыток, а бразильцу – всего 8. В текущем сезоне РФПЛ Промес осуществляет 4,1 успешных обводки в среднем за 90 минут, Луис Адриано – 3,2.

    Форвард «Спартака» Луис Адриано в матче против «Севильи» стал лучшим по количеству выигранных единоборств (12). В текущем сезоне РФПЛ бразилец выигрывает 9,2 единоборства в среднем за 90 минут.

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия в матче против «Севильи» стал лучшим по проценту выигранных единоборств. Джикия вышел победителем в 9 из 11 эпизодов борьбы (82%). В текущем сезоне РФПЛ защитник выигрывает в среднем 12,3 единоборств в среднем за 90 минут при эффективности 74%.

    Александр Селихов («Спартак») и Уго Льорис («Тоттенхэм») стали лучшими вратарями игрового дня Лиги чемпионов. Оба голкипера отразили по 5 из 6 ударов в створ ворот (83%). Но при этом Селихов 6 раз успешно сыграл на выходе, а Льорис – 2.
    Для сравнения Вернблум в игре против Базеля был лучшим по количеству единоборств и худшим по выигранным.
    Т34
    сегодня в 12:51
    Люди с ума посходили! Промес, это же спартаковец! Игрок клуба, который 16 лет без побед, с рекордом 1:18, выигравший чемпионат только потому, что у Симоняна был юбилей, клуб, который судьи, пресса и лично Мутко весь сезон тащили к первому месту. А еще они ходят в баню и Промес с ними. Он и тут попал наверное потому, что Федун занес чемоданчик кому надо. Да и Севилью обыграли нечестно. Половина голов из вне игры, половина судья надумал. Очень слабый клуб, который надо отправить в ФНЛ или вообще расформировать. Нашли кого представлять на звание лучшего, там тоже наверное все купленные. Безобразие.

    Скучно стало без таких комментариев, но у авторов этих строк болезнь, после великолепной победы Спартака и они временно в коме, вот я и решил напомнить всем, что пишут всегда наши "доброжелатели " о Спартаке и его игроках.
    antant1
    сегодня в 12:50
    Там Салах с большим отрывом лидирует в голосовании
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