Итальянский игрок получил 5 матчей дисквалификации за то, что помочился перед фанатами

Полузащитник «Турриса» Джованни Либерти дисквалифицирован на пять матчей своей команды.

21-летний хавбек наказан за свое поведение во время матча Серии D против «Сарнезе», во время которого он решил справить нужду перед болельщиками соперников.

Либерти, находившийся в запасе «Турриса», помочился напротив трибуны фанатов «Сарнезе», демонстрируя болельщикам свой половой орган. Сам игрок свою вину отрицает.

Либерти не первый игрок, справлявший нужду прямо на стадионе. Подобные случаи случались и в чемпионате России.

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