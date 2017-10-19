Венгер: «Ко мне подошел Жиру и сказал, что мы забьем»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением об игре с «Црвеной Звездой» и о чудо-голе Оливье Жиру на 85-й минуте встречи:

«В какой-то момент Жиру подошел ко мне и сказал, что мы забьем. Такой он, Оливье, до последнего верит, даже когда очень тяжело. И именно поэтому забивает в моменты, когда гола от него совсем не ожидаешь.

Это была очень сложная игра. Но мы до последнего шли вперед и старались завершить дело победой. В итоге так и произошло. Несколько отличных сейвов совершил Чех. Эта победа отдает должное спортивному духу нашей команды».

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