Льорис: «Я с самого начала верил в Почеттино»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис после ничьей с «Реалом» (1:1) в матче Лиги чемпионов отметил, что всегда верил в наставника команды Маурисио Почеттино.

«Я с самого начала верил в Почеттино, когда он пришел к нам в 2014 году. И эта вера окупилась. Мне не нужны даже эти результаты, чтобы сказать, что я оказался в команде в нужное время. Это чувство посетило меня сразу после встречи с Почеттино. Мне просто нравится играть в футбол. Иногда вы переживаете подъемы, иногда – спады. Но еще три года назад мы были в Лиге Европы, а сейчас – в Лиге чемпионов».

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