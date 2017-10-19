Деббуз: «Буду на коленях просить Ле Грэта вернуть Бензема в сборную Франции»

Известный французский актер Джамель Деббуз признался, что будет обращаться к президенту Федерации футбола Франции Ноэлю Ле Грэту, чтобы тот вернул в сборную форварда Карима Бензема, который недавно продлил контракт с «Реалом».

«Я намерен пойти к Ле Грэту, чтобы на коленях просить его вернуть Бензема. Конечно, это не в моей компетенции. Но мне нравится футбол, я люблю Карима. Это наш символ. Это игрок высочайшего уровня. Мы все порой переживаем плохие времена, но нельзя это тянуть всю жизнь. Дешам об этом знает. Я понимаю, что мы не можем обойтись без этого парня. Он отлично играет за „Реал“. Бензема слишком дорого платит».

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