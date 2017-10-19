Гол Жиру на 85-й минуте принес «Арсеналу» победу над «Црвеной Звездой»

В поединке 3-го тура Лиги Европы «Арсенал» на последних минутах забил победный гол «Црвене Звезде».
Белград, стадион «Райко Митич»
«Црвена Звезда» – «Арсенал» – 0:1 (0:0)
Голы: Жиру 85
«Црвена Звезда»: Борян, Савич (Бабич 66), Ла Таллек, Родич, Стойкович, Канга, Крстичич, Митчелл, Боаки (Пешич 80), Радоньич, Срнич (Гобелжич 82).
Главный тренер: Владан Милоевич.
«Арсенал»: Чех, Эль-Ненни, Холдинг, Уиллок (МакГуан 89), Коклен (Шиф 90), Мэйтленд-Найлс, Нельсон, Жиру, Уилшир, Уолкотт, Дебюши.
Главный тренер: Арсен Венгер.
Предупреждения: Родич 32, Боаки 60, Ле Таллек 63, Коклен 65, Борян 87, Бабич 90+1, Нельсон 90+2.
Удаление: Родич 80.
Судья: Бенуа Бастьен.
В параллельном поединке группы БАТЭ обыграл «Кельн».
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