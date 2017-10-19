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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
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Гол Жиру на 85-й минуте принес «Арсеналу» победу над «Црвеной Звездой»

сегодня, 21:55
Црвена ЗвездаЦрвена Звезда0 : 1АрсеналАрсеналМатч завершен

В поединке 3-го тура Лиги Европы «Арсенал» на последних минутах забил победный гол «Црвене Звезде».

Белград, стадион «Райко Митич»

«Црвена Звезда» – «Арсенал» – 0:1 (0:0)

Голы: Жиру 85

«Црвена Звезда»:  Борян, Савич (Бабич 66), Ла Таллек, Родич, Стойкович, Канга, Крстичич, Митчелл, Боаки (Пешич 80), Радоньич, Срнич (Гобелжич 82).
Главный тренер: Владан Милоевич.

«Арсенал»: Чех, Эль-Ненни, Холдинг, Уиллок (МакГуан 89), Коклен (Шиф 90), Мэйтленд-Найлс, Нельсон, Жиру, Уилшир, Уолкотт, Дебюши.
Главный тренер: Арсен Венгер.

Предупреждения: Родич 32, Боаки 60, Ле Таллек 63, Коклен 65, Борян 87, Бабич 90+1, Нельсон 90+2.

Удаление: Родич 80.

Судья: Бенуа Бастьен.

В параллельном поединке группы БАТЭ обыграл «Кельн».

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Все комментарии
Blayskkk
сегодня в 22:20
А для молодежки это бесценный опыт, особенно когда Звезда играет основным составом, серьезно настроенная на победу
Blayskkk
сегодня в 22:19
Довольно скучная игра была, но как болельщик Арсенала рад красивому голу, рад видеть Уилшира и трем очкам
3 игры - 3 победы все таки
Рад за свою команду !
arsenkazan
сегодня в 22:19
Редко пишу комментарии, но здесь другой случай!
Ерден
сегодня в 22:17
Йееес! давить красно-белую шайку по всем фронтам!
arsenkazan
сегодня в 22:16
Гол шикарен.больше нечего сказать
George-CFC
сегодня в 22:12
Без шума и пыли выходят из группы. Молодцы
Obdulio Varela
сегодня в 22:11
Натужно
kastites
сегодня в 22:10
Печально
nurajanm
сегодня в 22:10
Поздравляю Арсенал с победой
И всех английских клубов евроарене
Эвертону удачи!!)
aNOOBis ответил Artuom
сегодня в 22:07
Artuom:
Да, когда-то вот из-за таких комбинаций, все мы наверно и стали фанатами Арсенала. Только раньше такие комбинации чаще были...)
а сейчас их почти не осталось, только от ветеранов
barcelona and cruyff
сегодня в 22:05
Жиру красиво положил. Болельщиков Арсенала с победой!
YRunner ответил Artuom
сегодня в 22:04
Artuom:
Не позовут Анчи, даже если уволят Венгера. Уверен...
Конечно не позовут. Он деньги на трансферы начнет просить.
удар через себя
сегодня в 22:03
Гол бы потрясающий. Уилшер очень крут был сегодня, Уолкотт молодец. А Жиру хоть иногда и дерево но мой любимый игрок в Арсенале. Всех с победой.
Artuom ответил Воин666
сегодня в 22:01
Воин666:
Когда же уже уволят Венгера. Ну есть же свободный Анчелоти.
Не позовут Анчи, даже если уволят Венгера. Уверен...
dzvinka
сегодня в 22:01
матч не смотрел, смотрел Зарю, которая обыграла Герту. Но судя по статистике... вымучали.
Artuom ответил Vizor
сегодня в 22:01
Vizor:
Вроде всё хреново. Клуб в полной .опе. Но как увидел такой гол, всё равно душа порадовалась..
Да, когда-то вот из-за таких комбинаций, все мы наверно и стали фанатами Арсенала. Только раньше такие комбинации чаще были...)
Воин666
сегодня в 22:00
Когда же уже уволят Венгера. Ну есть же свободный Анчелоти.
aNOOBis
сегодня в 21:59
Основной лейтмотив: "хватит мариновать Уилшира!"
Vizor
сегодня в 21:59
Вроде всё хреново. Клуб в полной .опе. Но как увидел такой гол, всё равно душа порадовалась..
mphuZ
сегодня в 21:58
Гол от Жиру как всегда шикарен!

YRunner
сегодня в 21:58
Молодежь гуд. Уилшир молодчага-трудяга. Жиру классная банка. 3 очка есть. Всех наших с победой!
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