Хоккейный «Спартак» почтил память погибших в давке болельщиков

Хоккейное подразделение «Спартака» вспомнило о трагедии на стадионе «Лужники», которая случилась ровно 35 лет назад. Массовая давка во время матча Кубка УЕФА между «красно-белыми» и «Харлемом» привела к гибели 67 болельщиков.

«20 октября 1982 года в „Лужниках“ произошла самая страшная трагедия в истории „красно-белых“. В давке под трибунами погибли 67 человек, которые пришли на матч Кубка УЕФА с голландским „Харлемом“. Прошло 35 лет, но боль утраты не притупилась, нет, она стала только сильнее. 67 болельщиков „Спартака“, которым жить и жить, не вернулись в тот страшный вечер со стадиона. Мы будем всегда помнить о них…» - говорится в сообщении пресс-службы хоккейного «Спартака».

Напомним, что на стадионе московского футбольного клуба установили памятную доску.

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