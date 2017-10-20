«Енисей» поздравил Аленичева с 45-летием

20 октября бывшему наставнику «Спартака» Дмитрию Аленичеву исполнилось 45 лет. Нынешний клуб специалиста «Енисей» поздравил главного тренера с днем рождения:

«ФК “Енисей” поздравляет Дмитрия Анатольевича с днём рождения и желает крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и футбольных успехов!»

К поздравлениям присоединились и «красно-белые».

После 18 туров клуб из Красноярска уверенно лидирует в ФНЛ, а Аленичев был признан лучшим тренером сентября.

Сегодня главному тренеру «Енисея» Дмитрию Аленичеву исполняется 45 лет.

С днем рождения, Дмитрий Анатольевич! pic.twitter.com/5FgCIwItNa — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 20 октября 2017 г.

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