Ригони – в списке претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, отметившийся хет-триком в домашнем матче с «Русенборгом» (3:1), оказался в списке футболистов, претендующих на звание лучшего игрока третьего тура группового раунда Лиги Европы.

Список претендентов:

Гарлем-Эдди Гноэре (ФКСБ) - 2 гола в матче с «Хапоэль БШ» (2:1);

Эмилиано Ригони ("Зенит") - 3 гола в матче с «Русенборгом» (3:1);

Яннис Анестис (АЕК) - 10 сейвов в матче с «Миланом» (0:0);

Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад") - 4 гола в матче с «Вардаром» (6:0);

Лукас Окампос («Марсель») - 1 гол и 1 результативная передача в матче с «Виторией» (2:1);

Петр Чех ("Арсенал") - 4 сейва в матче с «Црвеной Звездой» (1:0);

Андреас Ульмер ("Зальцбург") - 1 результативная передача в матче с «Коньяспором» (2:0);

Сергей Милинкович-Савич («Лацио») - 2 гола и 1 результативная передача в матче с «Ниццей» (3:1).

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