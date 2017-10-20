Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

Завершилась очередная еврокубковая неделя. Очков лишился ЦСКА, уступив «Базелю», а «Локомотив» смог увезти из Тирасполя только ничью. Зато «Зениту» удалось обыграть «Русенборг», а «Спартак» неожиданно разгромил «Севилью». Таким образом, Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА, ведь португальцы на этой неделе выступили крайне неудачно.

«Порту» уступил «Лейпцигу», МЮ оказался сильнее «Бенфики», «Ювентус» обыграл «Спортинг», «Витория» проиграла «Марселю», а «Брага» — «Лудогорцу».

Показатели Франции несколько лучше. «Монако» проиграл «Бешикташу», а «Ницца» не смогла ничего противопоставить «Лацио». А вот ПСЖ учинил разгром «Андерлехту», «Марсель» обыграл «Виторию», а «Лион» — «Эвертон».

Рейтинг УЕФА на данный момент выглядит так:

1. Испания

2. Англия

3. Италия

4. Германия

5. Франция — 50,248

6. Россия — 47,382

7. Португалия — 42,248

8. Бельгия

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте