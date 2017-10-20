Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

Завершилась очередная еврокубковая неделя. Очков лишился ЦСКА, уступив «Базелю», а «Локомотив» смог увезти из Тирасполя только ничью. Зато «Зениту» удалось обыграть «Русенборг», а «Спартак» неожиданно разгромил «Севилью». Таким образом, Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА, ведь португальцы на этой неделе выступили крайне неудачно.
«Порту» уступил «Лейпцигу», МЮ оказался сильнее «Бенфики», «Ювентус» обыграл «Спортинг», «Витория» проиграла «Марселю», а «Брага» — «Лудогорцу».
Показатели Франции несколько лучше. «Монако» проиграл «Бешикташу», а «Ницца» не смогла ничего противопоставить «Лацио». А вот ПСЖ учинил разгром «Андерлехту», «Марсель» обыграл «Виторию», а «Лион» — «Эвертон».
Рейтинг УЕФА на данный момент выглядит так:
1. Испания
2. Англия
3. Италия
4. Германия
5. Франция — 50,248
6. Россия — 47,382
7. Португалия — 42,248
8. Бельгия
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