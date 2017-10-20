Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Испания. Сегунда
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Китай. Суперлига
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
22:00 сегодня Вест Хэм -:- Брайтон энд Хоув
Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
21:30 сегодня Шальке-04 -:- Майнц
Россия. 2-й дивизион. Запад 2017/2018, 14 тур
14:00 сегодня Муром -:- Спартак Кс
18:00 сегодня Торпедо Вл -:- Долгопрудный
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 15 тур
17:30 сегодня Лада-Тольятти -:- Оренбург-2
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Сент-Этьен -:- Монпелье
  • Главные новости
  • Все новости
00:02
«Милан» не смог обыграть АЕК19
23:58
«Лион» добыл выездную победу над «Эвертоном»4
23:55
«Локомотив» поделил очки с «Шерифом»31
21:55
Хет-трик Ригони принёс «Зениту» победу над «Русенборгом»185
21:51
«Лацио» добыл выездную победу над «Ниццей»13
01:16
Уткин: «Ошибочно думать, что „Локомотив“ борется с „Зенитом“. Соперник „Локо“ – это „Уфа“»3
00:56
Антон Миранчук — лучший игрок матча «Шериф» - «Локомотив»1
00:55
АЕК стал первой греческой командой, которая не проиграла в гостях у «Милана»0
00:52
Дардои: «„Заря“ победила заслуженно»0
00:47
Фавр: «„Ницца“ могла сыграть вничью с „Лацио“, но совершила много ошибок»0
00:47
Ригони признан игроком матча «Зенит» - «Русенборг»1
00:44
Монтелла: «Болельщики должны поддерживать игроков, а не издеваться над ними»0
00:40
Тренер «Шерифа»: «Возможно, „Локомотив“ не ждал от нас такого агрессивного футбола»0
00:39
Сёмин: «У „Шерифа“ были шансы, но гол он забил нелогичный»3
00:35
Вернидуб: «„Заря“ намеренно отдала „Герте“ преимущество в начале матча»0
00:25
Иванович: «„Русенборг“ не создавал моменты»1
00:22
Локателли: «Болельщики имеют право освистывать „Милан“»2
00:18
«Фастав» и «Копенгаген» разошлись миром2
00:00
«Риека» обыграла «Аустрию» в Вене0
00:00
«Брага» уступила дома «Лудогорцу»0
23:59
«Скендербеу» и «Партизан» голов не забивали0
23:59
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Янг Бойз»6
23:57
«Хоффенхайм» справился с «Истанбулом»0
23:57
«Вильярреал» и «Славия» закончили матч нескучной ничьей1
23:55
«Аталанта» одержала победу над «Аполлоном»0

Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

сегодня, 00:21

Завершилась очередная еврокубковая неделя. Очков лишился ЦСКА, уступив «Базелю», а «Локомотив» смог увезти из Тирасполя только ничью. Зато «Зениту» удалось обыграть «Русенборг», а «Спартак» неожиданно разгромил «Севилью». Таким образом, Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА, ведь португальцы на этой неделе выступили крайне неудачно.

«Порту» уступил «Лейпцигу», МЮ оказался сильнее «Бенфики», «Ювентус» обыграл «Спортинг», «Витория» проиграла «Марселю», а «Брага» — «Лудогорцу».

Показатели Франции несколько лучше. «Монако» проиграл «Бешикташу», а «Ницца» не смогла ничего противопоставить «Лацио». А вот ПСЖ учинил разгром «Андерлехту», «Марсель» обыграл «Виторию», а «Лион» — «Эвертон».

Рейтинг УЕФА на данный момент выглядит так:

1. Испания 
2. Англия 
3. Италия 
4. Германия 
5. Франция — 50,248 
6. Россия — 47,382 
7. Португалия — 42,248 
8. Бельгия

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Барби в сливках
сегодня в 01:08
    MALOVAR
    сегодня в 01:06
    Жаль Зенит весной уже не принесет очков ,ну там замена тренера ,игроков,как всегда
    украб украл укроп ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 00:54
    ПерекатиПоле:
    Надеюсь солнцеликому не показывали матч спартака и Зенита, а показали матч конях, где играло 8 никакущих россиян и три лега.
    если бы у цска да и любого другого клуба были народные путинские фирмы вроде лукойла газпрома то и у них бегали чернявые
    alex1990for ответил Owl Fake
    сегодня в 00:49
    Owl Fake:
    Франция недосягаема. Такой ПСЖ легко дойдёт до полуфинала, если не встретится с Реалом раньше времени.
    с реалом? смешно. такой реал сейчас вышвырнет и псж, и любой другой из апл, кроме тоттенхэма разве что.
    ПерекатиПоле
    сегодня в 00:46
      compka
      сегодня в 00:40
      ставьте следующие цели, например перегнать Францию...
      MALOVAR
      сегодня в 00:38
      Спасибо Спартак ,от всей страны
      Owl Fake
      сегодня в 00:30
      Уважаемая редакция, вы самостоятельно очки высчитали? Даже на оф сайте рейтинг не обновлён.
      mikhuil
      сегодня в 00:28
      очки по евровесне считают.
      вхсо 111 ответил Owl Fake
      сегодня в 00:27
      Owl Fake:
      Франция недосягаема. Такой ПСЖ легко дойдёт до полуфинала, если не встретится с Реалом раньше времени.
      Лучше с барсой, у парижан на них зуб имеется, главное что бы "Айтикен" второй не попался)
      вхсо 111
      сегодня в 00:25
      Так это же хорошо, вот бы Французы так почаще выдавали, было бы прекрасно.
      Owl Fake
      сегодня в 00:25
      Франция недосягаема. Такой ПСЖ легко дойдёт до полуфинала, если не встретится с Реалом раньше времени.
      vovinho11
      сегодня в 00:25
      Хорошо
      Spartak_Rulit
      сегодня в 00:25
      Вот что лимит животворящий делает.. Коэффициент УЕФА России растёт, а ФИФА падает...
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100