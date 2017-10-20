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Аленичев: «Сперва я побаивался Семина»

сегодня, 13:34

Отмечающий свой 45-й день рождения Дмитрий Аленичев рассказал о своем отношении к наставнику «Локомотива» Юрию Семину:

«На первых порах побаивался его, стеснялся спросить совета, как бы иногда ни хотелось. Одно дело – взрослый мужик за 30, другое – зелёный мальчишка, попавший из провинции в Москву, в „Локомотив“, в высшую лигу… Но это нормально. Молодёжь должна бояться тренера. 

За прошедшие четверть века Юрий Палыч помудрел, повзрослел, но в эмоциональном плане совершенно не изменился. Всё так же бегает, покрикивает на бровке. У меня иногда создаётся впечатление, что мы с ним одного поколения – настолько он энергичен и бодр в свои 70 лет. Бывало, срывался, закипал, но хамства в адрес футболистов никогда себе не позволял. А вот гонял нас немилосердно! С тех пор Сочи, Хоста у меня с тяжёлыми погодными условиями и сумасшедшими нагрузками ассоциируются. Долгое время был уверен, что Сёмин один такой „деспот“ — пока с Земаном не познакомился».

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