Орлов: «Много легионеров в „Зените“? Мы видели, как русские ребята играли с „Базелем“»

Телекомментатор Геннадий Орлов коснулся темы легионеров в «Зените». В матче с «Русенборгом» в составе «сине-бело-голубых» вновь вышли лишь три российских футболиста.

«Послушайте, результат говорит: этот состав „Зенита“ — лучший на текущий момент. Замечу, что в матче со „Спартаком“ у „Севильи“ было четыре испанца. Евротурниры — это большой бизнес. Никто не думает о паспорте, а только о мастерстве и профессионализме. В „Реале“, кажется, два испанца было в игре с „Тоттенхэмом“ — да везде так, никуда не деться. Хотим участвовать в еврокубках — надо покупать классных футболистов.

Предположим, стало по два легионера в команде — народ пойдёт на это смотреть? Сомневаюсь. Мы видели, как русские ребята играли с „Базелем“. А в „Спартаке“ кто задаёт тон? Промес, и он не местный. Так везде, нужно уходить от мысли играть только своими силами. И если клуб хочет выжить, нужно зарабатывать.

Победа в матче Лиги чемпионов стоит 1,5 млн евро, ничья — 500 тысяч. Сыграл в группе — ещё 16 млн. ЦСКА и „Спартак“ молодцы, сделали задел на будущее. Есть русская пословица: „Нельзя быть немножко беременной“. Раз играем с европейцами, надо забыть о лимите и разговорах, что в России нет хороших футболистов.

Кстати, они появляются. Аршавин же вырос, и Кержаков. Сейчас — братья Миранчуки, Головин. Это что, не русские ребята? Периодически они будут вырастать — но как часто, вот в чём вопрос».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте