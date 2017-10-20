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Рейнгольд ответил Жириновскому, назвавшему «Спартак» сборной Африки

сегодня, 15:19

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал слова российского политика Владимира Жириновского, который заявил, что за «красно-белых» болеть нет смысла, ведь там играют одни африканцы:

«Это глупость несусветная! Если мы будем слушать Жириновского, футбол в России надо закрывать. Пускай он занимается своей партией и своими поклонниками. Куда он в футбол лезет? Да пусть забивает кто угодно! Какая разница, будет это Квинси Промес или Денис Глушаков? Голландец уже давно стал в доску свой. Он влюблён в „Спартак“, и клуб его обожает.

И это касается не только спартаковских легионеров. Мы должны уважать всех игроков, которые приносят пользу российскому футболу! Чем больше мы будем покупать добротных и качественных иностранцев, тем будет лучше. За каждого хорошего игрока нужно платить приличные деньги – не два и не три миллиона. Мы в еврокубках, и мы сами туда рвались. Теперь нужны деньги, нужны высококлассные футболисты и болельщики на стадионе. Клубы должны всем себя обеспечивать.

Да, я соглашусь с Жириновским в том, что нужно воспитывать своё футбольное поколение. Страна огромная, ресурсов полно! Правда, воруют везде, и коррупция процветает… Но пора уже развивать свою единую адекватную идеологию. В детских школах тренерам платить не копейки, а нормальные деньги. Нужно учиться у школ „Аякса“, „Реала“ и „Барселоны“. Нужно строить интернаты, вводить обязательные занятия по мини-футболу, создавать идеальные условия для работы. Да только как это всё развивать, когда страна такая? У нас Мутко пришёл в федерацию, открыл сейф, а там три копейки лежит. Как с этим всем работать-то».

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Все комментарии
Т34
сегодня в 16:40
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать сапожник... (И.А.Крылов.) Жириновский - это политический сапожник, который лезет во все сферы, причем без толку, зарабатывает себе дешевую, а чаще и скандальную популярность. Поэтому не стоит обращать внимание на слова этого, не разбирающегося в футболе позера, который не отличит футбол от баскетбола или волейбола и вообще далекого вообще от спорта. Правда находятся люди, которые начинаю рукоплескать и поддакивать языку Жириновского, который треплется, как флаг на ветру в ветряную погоду.
морозз
сегодня в 16:37
Почему то мне стало стыдно за Жириновского, жирует барин (находящийся по его словам) в оппозиции!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:35
А МНЕ НРАВИТСЯ АФРИКАНСКИЙ СПАРТАК !
МЕЧТАЮ ЧТОБЫ ОТМЕНИЛИ ЛИМИТ И ЗАМЕНИЛИ ВСЯКИХ КОМБАРОВЫХ И ГЛУШАКОВЫХ НОРМАЛЬНЫМИ АФРИКАНЦАМИ !!!
Vezha ответил Евгений Мартыненко
сегодня в 16:29
Евгений Мартыненко:
жырик!!!!!!!!!!!!!!!! глянь на состав бомжей!!!! отправь их в чемпионат аргентины играть!!!! а сам то чего в российской гос. думе делаешь? брысь к евреям там думай!!!!
Ха, 56
Kuprin
сегодня в 16:26
А жирик то прав))
Евгений Мартыненко
сегодня в 16:26
в нашей гос. думе тоже одни легионеры еврейские!!!! и что????
denmig
сегодня в 16:24
Жириновский тот ещё макдак!!!
Евгений Мартыненко
сегодня в 16:23
жырик!!!!!!!!!!!!!!!! глянь на состав бомжей!!!! отправь их в чемпионат аргентины играть!!!! а сам то чего в российской гос. думе делаешь? брысь к евреям там думай!!!!
sir_Alex
сегодня в 16:23
"Пускай он занимается своей партией и своими поклонниками." – золотые слова!
kastites
сегодня в 16:17
Зря он на Жириновского катит
Тот его пристроить может в дурдом
sir-5
сегодня в 16:15
Сейчас в сейфе Мутко исчезли и три копейки,остались одни долговые обязательства.
TURBO 84
сегодня в 16:13
А что скажет Жириновский про сборную России, там вроде тоже не все Русские?
борька
сегодня в 16:11
Пришли к власти типажи ,как Жыриновский,обворовали народ,заняли места с непрекосновенностью и льют понос на народ.урододепутат
dalex83
сегодня в 16:10
Раз Жириновский такой умный пусть ответит и научит Мутко о методах эволюции без создание "здоровой" конкуренции ? У кого должны учиться наши игроки молодые ?
Понятное дело есть клубы, бюджетные , которые покупают легионеров из-за высоких цен наших игроков с учетом лимита.
Полагаю данные слова Жириновского стоит воспринимать как нахождение еще одного плана по коррупции. То есть место для распила, ведь для создания каждой базы или футбольных интернатов нужны деньги ...
Полевой Командир
сегодня в 16:09
Он пусть на государственную думу взглянет..... Каких "чудоморов" там только нет.... Гимнастки, борцы, певцы, телеведущие, шоумены...... Какой там твари только нет... Кроме честных и порядочных, знающих ЧТО и КАК нужно делать....
Vjazmitsch
сегодня в 16:06
Голландец уже в доску свой....Пока кто-то не предложит большую зарплату.Тогда он и название "спартак" навечно забудет.
ЮЗИК
сегодня в 16:05
Было три копейки,две спер, осталась одна
CTAPbIU ответил sihafazatron
сегодня в 16:03
sihafazatron:
"Да, я соглашусь с Жириновским в том, что нужно воспитывать своё футбольное поколение." если нету бабок у родителей, то и их ребенок никогда не будет играть в футбол! сейчас без этого никак(
Тут поправочка одна: не будет играть в профессиональный футбол.
Mr Jordan 23 ответил cska plus
сегодня в 16:00
После этого тура в Лиге Чемпионов уж кому-кому, но точно не болельщику ЦСКА говорить, что ему за Спартак стыдно!!!
CTAPbIU
сегодня в 15:59
Надо воспитывать своих игроков. Каждый политик об этом твердит, а заканчивается все на том, что только надо. Где они российские таланты? По пальцам пересчитать можно. Что сделали в последние 10 лет, чтобы они появились. Ну построили стадионы за огромные деньги, а ходят на них по бесплатным билетам. За то сделали богатыми не одного человека! А что сделал Жириновский, кроме того, что кричит: "Надо!"???
mugik1973 ответил cska plus
сегодня в 15:53
    mugik1973 ответил cska plus
    сегодня в 15:50
    А где ты был когда ЦСКА показывал супер игру с Базелем
    RDeanW ответил makkie
    сегодня в 15:50
    makkie:
    Пускай он занимается своей партией и своими поклонниками. Куда он в футбол лезет? ________________________________ В принципе, ключевая фраза. Жирик вроде говорил, что ему футбол и спорт не интересны. Так что тогда комментирует?
    так а у нас любой чиновник, не разбирающийся в спорте, считает своим долгом залезть в эту область)
    makkie
    сегодня в 15:48
    Пускай он занимается своей партией и своими поклонниками. Куда он в футбол лезет?
    ________________________________

    В принципе, ключевая фраза.
    Жирик вроде говорил, что ему футбол и спорт не интересны. Так что тогда комментирует?
    Василий 50
    сегодня в 15:48
    Рейнгольд, успокойся, это же Владимир Вольфович.
    cska plus
    сегодня в 15:47
      Zayac_65
      сегодня в 15:46
      Жирик в своем репертуаре....очередная болтовня..
      cska plus
      сегодня в 15:44
      Рейнгольд забыл про спартаковский дух и кружева, которыми нас обманывали вплоть до пребывания Аленичева, пришёл макаронник и забыли про дух, забегалочки, кружева, потому, Жирик прав, негры то совсем не спартаковская школа.
      Владимир_Спартак
      сегодня в 15:34
      Ну Жирик и здесь себя проявил. Ну зачем лезть в чужой Манастырь.....
      RUSTY8
      сегодня в 15:33
      Эдельштейн такой же политик, как Дзюба-голеадор или Андреасян-кинорежиссер...жирика слушать себя не уважать
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