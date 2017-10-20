Аленичев: «Моуриньо попросил меня помочь хавбекам и постараться забить в финале ЛЧ»

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев, которому сегодня исполнилось 45 лет, рассказал об одной истории, связанной с нынешним тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо. Аленичев выступал под руководством португальца в составе «Порту» и вышел на замену в финальном матче Лиги чемпионов-2004 с «Монако»:

«Перед финалом Лиги чемпионов ничего из ряда вон выходящего тренер не говорил. В таких случаях лишние слова не нужны – всем и так всё ясно. В Гельзенкирхене установка длилась семь-восемь минут: состав, минимальные тактические нюансы. Отправляя меня на замену, Жозе попросил: „Дмитрий, наладь игру в центре поля, помоги полузащитникам. Ну и постарайся забить – я думаю, у тебя это получится. В бой“».

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