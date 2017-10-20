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Аленичев: «Моуриньо попросил меня помочь хавбекам и постараться забить в финале ЛЧ»

сегодня, 12:24

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев, которому сегодня исполнилось 45 лет, рассказал об одной истории, связанной с нынешним тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо. Аленичев выступал под руководством португальца в составе «Порту» и вышел на замену в финальном матче Лиги чемпионов-2004 с «Монако»:

«Перед финалом Лиги чемпионов ничего из ряда вон выходящего тренер не говорил. В таких случаях лишние слова не нужны – всем и так всё ясно. В Гельзенкирхене установка длилась семь-восемь минут: состав, минимальные тактические нюансы. Отправляя меня на замену, Жозе попросил: „Дмитрий, наладь игру в центре поля, помоги полузащитникам. Ну и постарайся забить – я думаю, у тебя это получится. В бой“».

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Все комментарии
viktor82
сегодня в 13:26
Дмитрий с Днюхой.Споминать приятно,но время то прошло у нас другие заботы как и у тебя.Успехов с Енисеем,рады будем видеть в лиге.Ты Легенда,как и Тихонов и Титов,но каждый выбрал свой путь.Удачи.
MALOVAR ответил Serge Boykov
сегодня в 13:24
как может быть не слышно про человека ,который тащин дно в фнл ,который поставил на ноги Спартак ,который самый титулованый российский игрок,и у которого сегодня ДР?
drug01
сегодня в 13:12
Приятные воспоминания не те что от Федуна!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:02
ДИМА, СПАСИБО ЗА БАГАЖ !!!
cevin cigan
сегодня в 12:53
Самый титулованный российский игрок! С Днюхой! Моур верил в тебя и как оказалось,не напрасно!
Serge Boykov
сегодня в 12:52
Если про тебя не слышно и особо не говорят,то всего лишь надо напомнить что ты играл в финале ЛЧ...
Василий 50
сегодня в 12:39
Это было давно.
abrek123
сегодня в 12:38
Удачи тебе в лиге чемпионов думаю ты скоро доберешься до туда со своим клубом...
Владимир_Спартак
сегодня в 12:34
С Днюхой !!! Всегда рад слышать о твоих успехах.
MALOVAR
сегодня в 12:31
Легенда
Рожден в СССР
сегодня в 12:28
с Днем рождения Дима!!! Здоровья и успехов в тренерском ремесле!!!
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